«U-Turn۲» در جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «U-Turn۲» با طراحی و نویسندگی داریوش نصیری و مرتضی وکیلیان و کارگردانی داریوش نصیری در بخش آثار چهل سالگی انقلاب اسلامی در سی‌ و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا خواهد شد.

داریوش نصیری درباره مضمون این نمایش ارزشی بیان کرد: نمایش«U-Turn۲» با اشاره به آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره (بلندترین آیه قرآن کریم)، آیات ۹۹ و ۱۰۰ سوره مبارکه مومنون و سوره مبارکه حمد، سخنان حضرت امام خمینی (ره)، اصل پنجم قانون اساسی و شعر «انسانم آرزوست» از مولانا نوشته شده است. این نمایش در خصوص قانونمداری، رعایت نکردن قوانین الهی و انسانی توسط گنهکاران، فرصت یکباره انسان برای زندگی، لزوم حرکت انسان در صراط المستقیم، حق الناس و ولایت فقیه است. این نمایش پس از چند اپیزود به نقطه عطف این اثر یعنی سال ۱۳۵۷ می‌رسد و سپس با چند مقطع زمانی از جمله پیروزی انقلاب اسلامی،دفاع مقدس، ایران در راه سازندگی، ایستادگی ایران، به پایان می‌رسد.

در نمایش «U-Turn۲» داریوش نصیری، علی سوهانی، حشمت ا... زارعی، سیدرضا حسینی،حامد جبارزاده، اسفندیار میمند، محمد علی محبوبی، عباس اکبری، محمد موذنی، آرسین احمدی، حسین خانزاده، محمد حسین نوائی، علیرضا حسن زاده محبی، امیر حسین صدیقی، محمد مهدی شورآبی، علی مشایخی، فراز حامی، پویا جلالی، مهدی مهدی فر، محمد حسن عدلی، سهیل توکلی، پوریا علیمحمدی، زهرا اسلام پناه، معصومه محمدی، زینب زارع، سحر میراضی، مائده خداخواه، فاطمه سلیمی، هدیه میرزا آقایی، محمد مهدی جورابلو، مرتضی صباحی و کوروش نصیری ایفای نقش خواهند کرد.

همچنین سایرعوامل این نمایش ۴۰ نفره عبارتند از: مرتضی وکیلیان، امیرکاووس بالازاده و سعید قاسمی مشاوران کارگردان، امین سروری و حمیدرضا مقصودی عکاس، تصویربردار و تدوین صدا، زهرا اسلام پناه و زینب زارع دستیاران کارگردان، محمدامین ترابی و سیدرضا حسینی طراح پوسترو بروشور، امیرحسین سعیدی و محمد سعیدی تنظیم و پخش صدا.

نمایش «U-Turn۲» با مشارکت معنوی مرکزهنرهای نمایشی حوزه هنری و ناحیه مقاومت بسیج ابوذر تهیه و تولید شده است و روزهای پنجشنبه و جمعه ۲ و ۳ اسفند ساعت ۱۶ در محوطه تئاتر شهر اجرا خواهد شد. این نمایش کاری از گروه هنری تئاتر «دارهام» و مدت‌زمان آن ۴۰ دقیقه است.

بخشهایی از این اثر نمایشی، در چند نوبت، در راهپیمایی پر شور ۲۲ بهمن ماه سالجاری در میان استقبال پرشور مردم اجرا شد.

سی‌ و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ بهمن ماه تا ۴ اسفند در تهران برگزار می‌شود.