کالابرگ بازگشت به عقب نیست/ ۵ دهک نیاز به حمایت جدی غذایی دارند

محمد صادق‌الحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با کالابرگ الکترونیکی، اظهار داشت: متأسفانه در ابتدای سال جاری دولت اقدام به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد که حداقل ۱۰ هزار تومان با ارز بازار تفاوت داشت؛ این مساله منجر به بروز رانت گسترده و فساد آن هم در شرایط تحریمی شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای جعلی دارد و باید حذف می‌شد، گفت: اگر قرار نیست که این ارز از اقتصاد کشور حذف شود بهتر است ما به التفاوت آن به صورت نقدی و یا همان کالابرگ به مردم پرداخت شود.

صادق‌الحسینی افزود: البته ارائه کالابرگ الکترونیکی با این پیش فرض است که هیچ راهی جز ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و دولت مجبور به تداوم مسیر ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

این اقتصاددان با بیان اینکه ارائه کالابرگ روش پیشرفته‌ای در دنیا محسوب می‌شود، گفت: اینکه عده‌ای در رابطه با این سیاست از لفظ‌هایی هم چون «بازگشت کوپن»، «بازگشت به عقب» و غیره یاد کردند درست نیست؛ حتی در آمریکا که اقتصاد بزرگ دنیا است این کار انجام می‌شود.

وی توضیح داد: در آمریکا ۱۵ طرح حمایت غذایی وجود دارد که یکی از این طرح‌ها، برنامه‌ای به نام food stamp است که در واقع کارایی سبد کالای ما را دارد. در حال حاضر این سبد با بودجه حدود ۶۵ میلیارد دلاری به ۴۴ میلیون خانواده پرداخت می‌شود که البته رقم این سبد در بحران‌ها به شدت افزایش یافت و به عنوان مثال در بحران ۲۰۰۸ از ۳۰ به ۶۰ میلیارد دلار رسید.

صادق‌الحسینی افزود: ‏در این برنامه، متوسط پرداختی هر نفر حدود ۱۲۶ دلار است که به وسیله آن می‌تواند مواد غذایی بخرد. در این طرح ۱۴ درصد آمریکایی‌ها (۴۴ میلیون) عضو هستند در حالی که برخی محاسبات معتبر از وجود‬ ۱۰۰ میلیون فقیر در آمریکا (۳۰ درصد) حکایت دارد.

‏وی ادامه داد: اگر در ‎آمریکا درآمد افراد کمتر از ۱۲ هزار دلار (برای خانواده یک نفره) و ۱۶ هزار دلار (برای خانواده ۲ نفره) باشد مشمول طرح food stamp آن هم با شرایط خاص می‌شوند. به عنوان مثال اگر در حساب بانکی فرد و اعضای خانواده بیش از ۲۲۵۰ دلار باشد مشمول این طرح نمی‌شود.

‏صادق‌الحسینی گفت: در یک تحقیق نشان داده شده که هر یک دلار خرج در برنامه حمایت غذایی food stamp در ‎آمریکا بین ۳ تا ۸ دلار در هزینه‌های درمانی صرفه‌جویی می‌کند و هر دلاری که در این برنامه خرج می‌شود ۱.۷۳ دلار به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌کند. این مساله نشان از موفقیت اجرای این دست طرح‌ها دارد.

‏این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران حداقل ۵ دهک باید مورد حمایت جدی غذایی قرار بگیرند، تاکید کرد: در چالش‬ ارزی فعلی در کشور که ‎تورم بالایی را در سال ۹۷ و ۹۸ تحمیل می‌کند حمایت از اقشار آسیب پذیر با سبدهای کالا ضروری است.