به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا،، برنامه «یک روز خط خطی» که با بیان ناهنجاری‌های اجتماعی در قالب طنز لحظه‌های خوشی را فراهم می‌کند، روز جمعه ۱۷ خرداد با آیتم‌های نمایش متنوع به موضوع «پول توجیبی» می‌پردازد.

در توضیح این برنامه آمده است: «این برنامه سعی دارد بگوید، دادن پول توجیبی به کودکان می‌تواند کار ساده‌ای به نظر برسد، ولی این‌طور نیست. پول توجیبی نخستین پولی است که کودکان به‌صورت منظم در زندگی خود دریافت می‌کنند، اگر یک کودک بتواند بیاموزد چگونه این پول را میان نیازهای متنوع و روزهای ماه توزیع کند، در آینده نیز مشکلی در زمینه مدیریت درآمد ماهانه‌اش نخواهد داشت.»

«سر خط»، «خط ویژه»، «خط خاطره» و «نیش خط» از جمله آیتم‌های این برنامه است.

برنامه طنز «یک روز خط خطی» به تهیه کنندگی رضا عزتی و با بازیگری یزدان فتوحی، مهبد قناعت پیشه، صاحبه عظیمی و آسیه گرجی با مخاطبان همراه می‌شود. این برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۳:۳۰ روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش خواهد شد.