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۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۱۲:۳۸

«سمفونی نهم» پاییز اکران می‌شود/ اعمال تغییر در نسخه نهایی

«سمفونی نهم» پاییز اکران می‌شود/ اعمال تغییر در نسخه نهایی

فیلم سینمایی «سمفونی نهم» به کارگردانی محمدرضا هنرمند پاییز در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سینمایی نمایش گستران، امیرحسین حیدری مدیر شرکت سینمایی نمایش گستران و پخش کننده فیلم سینمایی «سمفونی نهم» به کارگردانی محمدرضا هنرمند درباره آخرین وضعیت این فیلم گفت: پروانه نمایش این فیلم صادر شده است و در حال برنامه ریزی برای اکران فیلم هستیم و به احتمال فراوان فیلم در پاییز ۹۸ اکران می شود.

وی عنوان کرد: نسخه‌ای که قرار است اکران شود با نسخه‌ای که در جشنواره به نمایش در آمده است، تفاوت دارد.

«سمفونی نهم» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمدرضا هنرمند و به تهیه کنندگی زینب تقوایی ساخته شده است که در آن حمید فرخ نژاد، ساره بیات، مهرداد صدیقیان، هدی زین العابدین، محمدرضا فروتن، مارین ون هولک، علیرضا کمالی و پژمان بازغی به ایفای نقش می پردازند.

کد مطلب 4659930
زهرا منصوری

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