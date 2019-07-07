به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سینمایی نمایش گستران، امیرحسین حیدری مدیر شرکت سینمایی نمایش گستران و پخش کننده فیلم سینمایی «سمفونی نهم» به کارگردانی محمدرضا هنرمند درباره آخرین وضعیت این فیلم گفت: پروانه نمایش این فیلم صادر شده است و در حال برنامه ریزی برای اکران فیلم هستیم و به احتمال فراوان فیلم در پاییز ۹۸ اکران می شود.

وی عنوان کرد: نسخه‌ای که قرار است اکران شود با نسخه‌ای که در جشنواره به نمایش در آمده است، تفاوت دارد.

«سمفونی نهم» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمدرضا هنرمند و به تهیه کنندگی زینب تقوایی ساخته شده است که در آن حمید فرخ نژاد، ساره بیات، مهرداد صدیقیان، هدی زین العابدین، محمدرضا فروتن، مارین ون هولک، علیرضا کمالی و پژمان بازغی به ایفای نقش می پردازند.