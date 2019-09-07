فراخوان کلیپ سازی محرم تا صفر با هشتگ #حسین _معنی _آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این فراخوان آمده است: بالاترین حجم مصرف مردم در فضای مجازی از ویدئوها و کلیپ‌های کوتاه است، پس #نهضت_کلیپ‌سازی به راه انداختیم تا موج ترویج و تبلیغ معارف حسینی را برای علاقه مندان تسهیل کنیم.

علاقمندان می‌توانند به بانک صوتی محرم ۹۸ حاج میثم مطیعی _ از شب اول محرم به بعد _ در پایگاه اینترنتی http://meysammotiee.ir/ و شبکه‌های اجتماعی به نشانی: @MeysamMotiee مراجعه نموده و از صوت دل‌خواه خود کلیپ تهیه نموده و تولیدات خود را با هشتگ #حسین_معنی_آزادی منتشر کنند و نسخه تقطیع نشده و کامل آن را همراه با مشخصات و تلفن خود به آیدی: @tovlidat98 ارسال نمایند.

تولیدات برتر به صورت ثابت در شبکه‌های اجتماعی رسمی حاج میثم مطیعی منتشر خواهد شد.

