نوشیدن آب مانع از آسیب کلیه ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان واترلو کانادا «کلیه کامپیوتری» را طراحی کرده اند که از طریق آن می توانند به تاثیر داروها بر افرادی که به اندازه کافی آب نمی نوشند پی ببرند.

توانایی کلیه ها در حفظ تعادل آب برای سلامت بدن مان ضروری است. کلیه ها بر تعادل آب کنترل دارند و زمانیکه کم آب باشند با تولید ادرار غلیظ به خروج مواد زائد از بدن کمک می کنند.

جمعیت مسن که مبتلا به بیماری های کلیوی هستند و افرادی که داروی فشارخون مصرف می کنند گاهاً دارای مشکل در حفظ تعادل آب هستند.

محققان دریافتند افراد مسن دارای اختلال در عملکرد کلیه ها و افرادی که چندین نوع دارو مصرف می کنند نیاز به مصرف آب بیشتر دارند.

«آنیتا لایتون»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «افراد مبتلا به فشارخون بالا معمولا قرص های برای ادرارکردن زیاد استفاده می کنند تا حجم خون شان و در نهایت فشارخون شان کاهش یابد.»

این بیماران غالباً داروی دیگری هم برای تاثیر بر سیستم هورمونی استفاده می کنند که بر کلیه ها تاثیر خواهد داشت.

وی در ادامه می افزاید: «بسیاری از افراد این دو نوع دارو را مصرف می کنند و هیچ مشکلی هم ندارند. اما زمانیکه دچار سردرد شده و آسپرین مصرف نمایند، مصرف همزمان این سه دارو به کلیه ها آسیب می رساند.»

لایتون برای اولین بار یک مدل محاسباتی را طراحی کرده که انقباض ماهیچه ها را در زمان انتقال ادرار از کلیه ها به مثانه شبیه سازی می کند.

بررسی ها از طریق این مدل نشان داد بیماری که آب کافی نمی نوشد، و همزمان دو داروی فشارخون را با آسپرین مصرف می کند، به کلیه هایش آسیب جدی وارد می شود.