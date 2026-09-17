به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر پنجشنبه در نشست شورای فنی استان کرمانشاه که با حضور دبیر شورای فنی و مدیران دستگاههای عضو برگزار شد، اظهار کرد: توسعه زیرساختهای مرزی خسروی و سومار طی سالهای اخیر با اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی گسترده دنبال شده و کرمانشاه در زمینه زیرساختهای اربعینی غرب کشور جایگاه ویژهای دارد.
وی افزود: مرز خسروی از نظر برخورداری از زیرساختهای بزرگراهی، خدماتی و اقامتی، پایانه مسافری، تعداد گیتهای خروجی و امکاناتی مانند سایهبان، از مرزهای برخوردار غرب کشور به شمار میرود.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجامشده در مرز سومار گفت: در سال جاری و طی مدت زمانی کوتاه، زیرساختهای مورد نیاز برای تردد زائران حسینی در این مرز فراهم شد و سومار نیز در فهرست مرزهای مورد استفاده در ایام اربعین قرار گرفت.
نجفی ادامه داد: در مدت کوتاهی مجموعهای از پروژههای مهم در سومار اجرا شد که از جمله آنها میتوان به احداث مسیر دسترسی اختصاصی مسافری، بهسازی راه دسترسی به بازارچه، تفکیک محدودههای مسافری و تجاری، احداث پایانه مسافری، اجرای سایهبان، افزایش گیتهای مسافری و ساماندهی محوطه پایانه اشاره کرد.
وی تصریح کرد: اقدامات انجامشده در مرز سومار مورد توجه و تقدیر مقامات کشوری قرار گرفته و شورای فنی استان نیز در آینده نزدیک با اعزام تیم کارشناسی، از پروژههای عمرانی و زیرساختی اجراشده در مرزهای خسروی و سومار به صورت میدانی بازدید خواهد کرد.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به کارکرد این زیرساختها در طول سال خاطرنشان کرد: امکانات ایجادشده در خسروی و سومار تنها برای ایام اربعین نیست و در سایر ایام سال نیز میتواند در خدمت ترانزیت کالا، تردد مسافران و فعالیت تجار قرار گیرد.
نجفی افزود: توسعه زیرساختهای مرزی، اقدامی کلاننگر برای پیشرفت استان کرمانشاه و فراهم کردن زمینه رونق اقتصادی پایدار است و آثار آن میتواند فراتر از یک مناسبت یا بازه زمانی مشخص، در اقتصاد استان نمایان شود.
وی همچنین از نقش شورای فنی استان در روند اجرای طرحهای عمرانی قدردانی کرد و گفت: این شورا یکی از مجموعههای کارشناسی توانمند در سطح کشور است و فعالیت آن در ارتقای کیفیت، افزایش ایمنی و تسهیل اجرای پروژههای عمرانی استان تأثیرگذار بوده است.
در ادامه این نشست، گزارشی از جایگاه شورای فنی استان کرمانشاه در میان شوراهای فنی کشور و عملکرد این مجموعه در سطح ملی ارائه شد.
همچنین موضوع فسخ پیمانها و اختلافات ایجادشده میان پیمانکاران و برخی دستگاههای اجرایی در ارتباط با پروژههای عمرانی و زیرساختی مورد بررسی قرار گرفت و اعضای جلسه برای رفع مشکلات و تعیین تکلیف این موارد تصمیمگیری کردند.
نظر شما