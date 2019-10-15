دانشگاه علوم پزشکی کردستان حیات خلوت انتصابات سیاسی

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: دانشگاه علوم پزشکی کردستان که متولی اصلی حوزه بهداشت و درمان این استان به شمار می رود این روزها به محلی برای عرضه توانمندی های یک جریان سیاسی تبدیل شده است و عزل و نصب های آن باعث تعجب شده است.

طیب قدیمی بعد از ۱۲۲ ماه فعالیت بالاخره در پنجم دی ماه به صورت رسمی از ریاست دانشگاه علوم پزشکی کردستان کنار گذاشته شد و از آن زمان تاکنون این نهاد مهم و حیاتی در استان لحظه ای ثبات به خود ندیده است.

با پایان دوران حضور طیب قدیمی در ریاست دانشگاه علوم پزشکی کردستان که در مدت زمان حضور سه دولت در کشور همراه شد، گمانه زنی ها در خصوص رئیس آینده دانشگاه علوم پزشکی کردستان آغاز شد و هر کس به سهم خود سعی می کرد که در این داستان سهم و نقشی داشته باشد.

قرعه بعدی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی کردستان در پنجم دی ماه سال ۹۵ به نام سیامک واحدی زده شد، متخصصی قلب و عروقی که خود از فرزندان این استان بود و در مراسم تودیع و معارفه از برنامه های کلان در راستای مدیریت دانشگاه علوم پزشکی کردستان خبر داد.

حاشیه های پررنگ تر از متن در علوم پزشکی کردستان

خیلی سریعتر از آنچه که تصور می شد سیامک واحدی وارد فضایی شد که مدیریت وی در دانشگاه علوم پزشکی را با مخاطراتی مواجه کرد و به همین دلیل نامبرده با رسانه های جمعی نیز به مشکل خورد و به همین دلیل حواشی پیرامون وی خیلی سریع بر متن غلبه کرد و در نهایت بعد از ۲۸ ماه دوباره گزینه تغییر بر روی شانه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کردستان نشست.

سیامک واحدی هر چند که در دوران مدیریت خود اقدامات خوب و قابل تاملی در راستای خدمت رسانی بهتر انجام داد و چندین پروژه عمرانی نیمه تمام علوم پزشکی کردستان به سرانجام رسید ولی حاشیه های پیرامون وی هر روز بیشتر می شد تا اینکه بالاخره زمان رفتن ولی خیلی سریعتر از آنچه فکرش را می کرد فرا رسید.

بعد از رفتن وی و در حالی که چهره های مختلفی برای ریاست دانشگاه علوم پزشکی کردستان مطرح شده بودند، نوبت به وحید یوسفی نژادی رسید که تا قبل از آن حتی یک روز مدیریت در سایر بخش های دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سابقه وی به چشم نمی خورد.

رئیس جدید در نخستین روزهای مدیریت و به جای برگزاری نشست با پزشکان، اعضای هیات علمی، مدیران مراکز بهداشت و درمان به سراغ برگزاری نشست با اعضای یک جریان سیاسی خاص رفت و در اولین اقدام هم تلاش ها برای جابجایی یک نیروی درجه چندم برای حضور در این دانشگاه را آغاز کرد و به همین دلیل حواشی وی خیلی سریعتر از حد معمول آغاز شد.

مخالفت نمایندگان با سرپرستی یوسفی نژاد در علوم پزشکی کردستان

بعد از برگزاری این نشست بود که نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و به صورت مشخص حمدالله کریمی خبر از برکناری یوسفی نژاد را رسانه ای کرد و گفت: وی به دلیل داشتن مسائل و مشکلاتی در روزهای آینده از سمت سرپرستی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کنار گذاشته می شود.

حمدالله کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر و ضمن انتقاد از اقدامات و فعالیت های سرپرست سابق علوم پزشکی کردستان، افزود: فعالیت ها و اقدامات یوسفی نژاد در علوم پزشکی کردستان بیشتر ایفای تعهدات سیاسی به یک جریان خاص بود.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ناکارآمدی، عدم استفاده از نیروهای توانمند، مرگ و میر، به خطر افتادن سلامت شهروندان و بی‌انگیزگی کادر اداری، پزشکان و متخصصان استان از دیگر دلایل برکناری سریع یوسفی نژاد به شمار می رفت.

فراموشی شایسته سالاری در دانشگاه علوم پزشکی کردستان

یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دوران مسئولیت یوسفی نژاد، بیان کرد: علیرغم اینکه آقای یوسفی نژاد فردی قابل احترام بود ولی باید قبول کرد که کارنامه مدیریتی وی به هیچ عنوان قابل دفاع نبوده و با تصمیمات اشتباه فضای نگران کننده ای را در دانشگاه به وجود آورده بود.

این پزشک متخصص کردستانی افزود: متاسفانه در این دوران شایسته سالاری جای خود را به ارتباط داشتن با یک ستاد تبلیغاتی عوض کرده بود و به همین دلیل مدیران مختلف دانشگاه قبل از داشتن صلاحیت های عمومی می بایست عضو یک ستاد تبلیغاتی می بوده و از سوی یکی از مسئولان کنونی استاندار تایید می شدند.

در میان هیاهوی رسانه ای در خصوص گزینه های مختلف ریاست بر دانشگاه علوم پزشکی کردستان و دعوا بر سر بومی بودن یا نبودن و همچنین نسبت داشتن با جریان سیاسی حاکم، این بار قرعه به نام فرزین رضاعی درآمد و به عنوان سرپرست علوم پزشکی کردستان منصوب شد.

سپردن مدیریت یکی از مهمترین نهادها و دستگاه های دولتی استان کردستان به واسطه بده بستان های سیاسی و انتخاباتی، بزرگترین ظلم در حق مردم این استان است و به همین دلیل انتظار می رود که حداقل در سطح وزارت خانه و نهادهای مسئول کشوری از ادامه این روند جلوگیری به عمل آید.