به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ پیاده ‌روی و حرکت پیاده کاروان جاماندگان پیاده‌روی اربعین شهر قزوین از ساعت 9 صبح امروز شنبه همزمان با اربعین حسینی پس از زیارت عاشورا از مقابل آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع) شهر قزوین آغاز شد که این حرکت تا مزار شهدای گمنام قطعه نورالشهدای فدک ادامه دارد.

پیاده روی جاماندگان اربعین از خیابان پیغمبریه به سمت خیابان نادری، از خیابان نادری به سمت میدان سرداران و سپس به سمت خیابان شهید بابایی تا فلکه جانبازان و در ادامه جاده نورالشهدای شهرستان قزوین برگزار می‌شود.

در پایان این پیاده روی اقامه نماز ظهر و عصر روز اربعین در تپه نورالشهدا به امامت حجت‌ الاسلام علی قابل امام جمعه موقت قزوین و با قرائت زیارت اربعین توسط حاج محمد غلامی برگزار می شود.

برپایی ۸ موکب به نیت امام رضا(ع)

سید جواد خسروی معاون فرهنگی و هنری ناحیه مقاومت بسیج سپاه امام حسن مجتبی (ع) قزوین در حاشیه این پیاده روی به خبرنگار مهر گفت:با راه اندازی ۸ موکب به نیت امام رضا(ع) در حاشیه برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی اربعین در این استان خدمت رسانی به شهروندان شرکت کننده در پیاده روی صورت می گیرد.



خسروی تصریح کرد: پیاده‌ روی جاماندگان اباعبدالله الحسین(ع) در شهر قزوین از سال ۸۳ با الگو گرفتن از پیاده‌ روی مرحوم حجت‌الاسلام سیدعلی اکبر ابوترابی سردارآزادگان در روز عرفه در دهه ۷۰ که مرز کربلا بسته شده بود و آن مرحوم تا مرز خسروی پیاده ‌روی می کردند، برای پانزدهمین سال متوالی در استان قزوین برگزار می ‌شود.

وی افزود: در همایش بزرگ پیاده ‌روی کاروان جاماندگان اربعین شهر قزوین، برای نخستین بار در سال جاری متولیان فرهنگی شهر قزوین از جمله شهرداری، سازمان زیباسازی، سازمان فرهنگی و ورزشی، شورای اسلامی شهر و کمیسیسون فرهنگی و اجتماعی شهر قزوین، سپاه ناحیه امام حسن مجتبی (ع) شهر قزوین و حوزه مقاومت بسیج مهدیه، بسیج هنرمندان، بسیج سازندگی، گردان امام علی (ع) شهر قزوین و امامزاده اسماعیل (ع) مشارکت کردند.

معاون فرهنگی و هنری ناحیه مقاومت بسیج سپاه امام حسن مجتبی (ع) قزوین یادآورشد: ۸ موکب به نیت امام رضا (ع) در مسیر پیاده‌روی از میدان آزادی، خیابان شهید بابایی تا تپه نورالشهدای فدک قزوین راه‌اندازی شده و موکب و ایستگاه صلواتی نیز توسط صندوق قرض‌الحسنه حضرت ابوالفضل(ع) برپا شده است.

خسروی بیان کرد: با این حرکت تلاش کردیم افرادی که از پیاده‌روی اربعین جامانده اند، با زیارت شهدای گمنام مدفون شده در بام قزوین تجدید پیمانی با این شهدا و سیدالشهدا داشته باشند.