برای داشتن تناسب اندام بهتر قبل از صبحانه ورزش کنید

به گزارش خبرنگار مهر، «خاویر گونزالز»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بث انگلستان، در این باره می گوید: «ما دریافتیم مردانی که قبل از صبحانه ورزش می کردند دو برابر بیشتر از گروهی که بعد از صبحانه ورزش می کردند چربی می سوزاندند.»

وی تاکید می کند: «نتایج ما بیانگر این مطلب است که تغییر در زمان بندی غذاخوردن و ورزش می تواند تغییرات مثبت و عمیقی بر کل سلامت بدن داشته باشد.»

محققان در مطالعه ای شش هفته ای ۳۰ مرد چاق یا دارای اضافه وزن را به سه گروه تقسیم کردند: دو گروه اقدام (که قبل یا بعد از صبحانه ورزش می کردند) و گروه کنترل (که هیچ تغییری در سبک زندگی شان ایجاد نشده بود).

محققان بعد از مقایسه داده ها دریافتند گروهی که قبل از صبحانه ورزش می کردند دو برابر بیشتر چربی سوزی داشتند.

آنها دریافتند چربی سوزی بیشتر عمدتا ناشی از پایین آوردن میزان انسولین در طول ورزش در زمانی است که افراد ناشتا ورزش می کنند؛ بدین معنا که آنها می توانند چربی بیشتری از بافت چربی و چربی اطراف ماهیچه شان را به عنوان سوخت مصرف نمایند.

در حالیکه این مسئله منجر به تفاوتی در کاهش وزن در طول شش هفته نشد، اما تاثیرات مثبتی بر سلامت شان داشت چراکه بدن شان بهتر قادر به واکنش به انسولین، کنترل بهتر میزان قندخون و کاهش احتمالی ریسک ابتلا به دیابت و بیماری قلبی بود.