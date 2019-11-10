کودکان ۷ تا ۸ ساله یک ویزیت ارتودنسی بشوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهناز، با عنوان این مطلب که ارتودنسی فقط برای سنین بالا نیست، گفت: بخش مهم درمان ارتودنسی، اصلاح ساختاری صورت کودکان است. زیرا، بچه هایی که فک آنها زیاد یا کم رشد کرده است، می بایست در سنین ۷ تا ۸ سالگی، توسط متخصص ارتودنسی ویزیت شوند.

این متخصص ارتودنسی افزود: بعضا کودکان با مشکلات فکی مواجه هستند که والدین از آنها آگاه نیستند و بهتر است که بچه ها در سنین ۷ تا ۸ سالگی، توسط متخصص ارتودنسی یک ویزیت ساده شوند که اگر مشکلی بود، زودتر درمان انجام شود.

بهناز ادامه داد: چون استخوان های فکی کودکان هنوز نرم است، به راحتی می توان فک را فرم داد و از این طریق، مشکلات نامرتب بودن دندان ها تا حدود زیادی حل می شود و حرکت دندان ها را آسان تر می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تاکید کرد: اگر مشکلات فکی در سن قبل از بلوغ درمان نشود، بعدا نیاز پیدا می کند که جراحی فک انجام شود.

بهناز افزود: مشکلات فکی باعث می شود زیبایی صورت به هم بخورد و حرکت دندان ها نیز مشکل خواهد شد.

وی گفت: توصیه ما به والدین این است که کودکان خود را حتما در سنین ۷ تا ۸ سالگی، برای یک ویزیت ساده نزد متخصص ارتودنسی ببرند که اگر مشکلی بود، در همان سنین، حل شود.