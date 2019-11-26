مدیریت ساخت دیوار مکزیک به «کوشنر» واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست میگوید دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا مسئولیت نظارت بر ساخت دیوار مرزی مکزیک را به جرد کوشنر داماد و مشاور خود واگذار کرده به گونهای که از ماه میلادی جولای به این سوی، وی هر ۲ هفته یک بار جلساتی را در این زمینه تدارک میبیند.
کوشنر این جلسات را با هدف به روزرسانی اطلاعات خود از نحوه پیشرفت پروژه ساخت دیوار مرزی برگزار و همزمان از اعمال نظرات ترامپ درباره اجرای طرح نیز اطمینان حاصل میکند.
ظاهراً کوشنر سطح این جلسات را ارتقا داده و حضور مقامات کابینه را نیز ضروری میداند.
وی همچنین اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا را به تسریع روند خرید اراضی مجاور سایت اجرای پروژه دیوار مرزی ملزم کرده است.
حتی گفته میشود وی قصد دارد تا پیش از انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، مسافتی معادل ۷۲۵ کیلومتر در امتداد مرز مکزیک را حصارکشی کند.
دیوار مرزی مکزیک نماد سیاستهای ضدمهاجرتی رئیسجمهوری آمریکا است و از جمله شعارهای انتخاباتی وی در رقابت ۲۰۱۶ بود.
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