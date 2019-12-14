رژیم غذایی کتوژنیک با بیماری آلزایمر مقابله می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رژیم غذایی کتوژنیک، اصطلاحی است برای رژیم غذایی حاوی میزان کم کربوهیدرات ها. طبق این رژیم غذایی توصیه می شود افراد بیشتر کالری شان را از پروتئین و چربی بدست آورند و کمتر کربوهیدرات مصرف نمایند.

در اوایل ابتلا به بیماری آلزایمر، مغز بواسطه از دست دادن نورون های بینابینی موسوم به GABAergic که مسئول حفظ سایر نورون ها از سیگنال دهی بیش از اندازه زیاد هستند، بیش از حد برانگیخته می شود.

از آنجائیکه نورون های بینابینی در مقایسه با سایر نورون ها نیاز به انرژی بیشتری دارند، در زمان مقابله با پروتئین بتاآمیلوئید بیماری آلزایمر، بیشتر در معرض مرگ قرار می گیرند.

همچنین مشخص شده است که بتاآمیلوئید با تداخل در پروتئین حفظ کننده عملکردهای میتوکندری موسوم به SIRT۳، به میتوکندری آسیب می رساند.

در این مطالعه، محققان مشاهده کردند موش های دارای میزان پایین SIRT۳، با نرخ بیشتر مرگ و میر و افزایش مرگ نورون های بینابینی روبرو بودند.

همچنین مشاهده کردند موش های دارای میزان پایین SIRT۳ که رژیم غذایی کتوژنیک داشتند، کمتر با احتمال مرگ روبرو بودند. این رژیم غذایی موجب افزایش میزان SIRT۳ هم در موش ها شد.

به گفته محققان، افزایش میزان SIRT۳ از طریق پیروی از رژیم غذایی کتوژنیک ممکن است شیوه ای برای حفاظت از نورون های بینابینی و به تاخیرانداختن روند پیشرفت بیماری آلزایمر باشد.