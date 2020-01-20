تجدیدچاپ عناوین مجموعه «آشنایی با فیلسوفان»

به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه برخی از عناوین مجموعه «آشنایی با فیلسوفان» که نشر مرکز منتشرشان میکند، بهتازگی توسط اینناشر تجدیدچاپ شده و با نسخههای چاپ جدید در بازار نشر عرضه شدهاند.
«آشنایی با فیلسوفان» مجموعهای از کتابهای زندگینامه فلاسفه مشهور جهان است که در هر عنوانش، اطلاعاتی از زندگی و افکار اینفیلسوفان را در بر میگیرد. جریانها و تحولات فکری و اجتماعی معاصر اینفلاسفه از دیگر موضوعاتی هستند که در مطالب اینکتابها به آنها پرداخته شده است.
کتابهای اینمجموعه عبارتاند از: آکویناس، ارسطو، اسپینوزا، افلاطون، اگوستین قدیس، برتراند راسل، برکلی، جان استورات میل، دریدا، دکارت، دیویی، ژان ژاکروسو، سارتر، سقراط، شوپنهاور، فوکو، کانت، کنفوسیوس، کییرکگور، لاک، لایبنیتس، مارکس، ماکیاوللی، نیچه، ویتگنشتاین، هایدگر، هگل و هیوم.
از اینمجموعه، بهتازگی کتاب «آشنایی با افلاطون» با ترجمه مسعود علیا به چاپ نهم رسیده است. مقدمه، زندگی و آثار افلاطون، موخره، از نوشتههای افلاطون، زماننگاری وقایع مهم فلسفی، تقویم زندگی افلاطون، تقویم عصر افلاطون، کتابهای پیشنهادی و نمایه عناوین اصلی اینکتاب هستند که چاپ نهمش با قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شده است.
«آشنایی با سقراط» دیگر کتاب اینمجموعه است که علی جوادزاده آن را ترجمه کرده و بهتازگی با چاپ هشتم عرضه شده است. چاپ هشتم اینکتاب با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان به کتابفروشیها آمده است.
دیگر کتاب تجدیدچاپ شده اینمجموعه که مانند «آشنایی با سقراط» به چاپ هشتم رسیده، «آشنایی با سارتر» است که زهرا آرین آن را ترجمه کرده است. چاپ هشتم اینکتاب هم با ۱۹ هزارو ۵۰۰ تومان قیمت عرضه شده است.
کتاب بعدی، «آشنایی با هگل» است که عناوین مقدمه، زندگی و آثار هگل، موخره، از نوشتههای هگل، رماننگاری وقایع مهم فلسفی، تقویم زندگی هگل، تقویم عصر هگل، کتابهای پیشنهادی و نمایه را درباره اینفیلسوف آلمانی در بر میگیرد و مسعود علیا آن را ترجمه کرده است. اینکتاب هم به چاپ هفتم رسیده که نسخههای ایننوبت چاپش با قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شدهاند.
آخرین کتاب تجدیدچاپشده اینمجموعه هم «آشنایی با مارکس» است که ترجمهاش بهعهده کاظم فیروزمند بوده و به چاپ سوم رسیده است. چاپ سوم اینکتاب هم با ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کتابفروشیها شده است.
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