نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره «ادلب»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه نشستی را با هدف بررسی تحولات ادلب برگزار می کند.

بر اساس این گزارش، آمریکا، فرانسه و انگلیس خواستار برگزاری این نشست شده‌اند.

واشنگتن در حالی به همراه متحدانش خواستار برگزاری این نشست شده که نماینده دولت آمریکا در امور سوریه روز چهارشنبه از عملیات ارتش سوریه علیه تروریست‌ها در استان ادلب ابراز نگرانی کرد.

«جیمز جفری»، نماینده دولت آمریکا در امور سوریه گفت آمریکا از حوادث جاری در استان ادلب در شمال غرب سوریه «بسیار بسیار نگران» است.

این نشست در حالی برگزاری می شود که ارتش سوریه ضمن رسیدن به دروازه های «سراقب»، طی روزهای اخیر بر ۹۰ منطقه در ادلب مسلط شده و عملاً ابتکار عمل را در این استان به دست گرفته است.