شورای نگهبان موافق اخذ رأی الکترونیکی است/باید بودجه آن تامین شود

امیر شجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی اظهار داشت: در مورد بخشی از برگزاری انتخابات الکترونیکی که مربوط به احراز هویت است با شورای نگهبان توافق کردیم.
وی عنوان کرد: دستگاههای خاص برای احراز هویت را تهیه کردیم و در این دوره ان شاء الله تمامی شعب سراسر کشور به این تجهیزات مجهز میشوند بنابراین عملاً در این دوره برای نخستین بار ملاک رأی دادن فرد، مهر شناسنامه نیست بلکه پاسخ سامانه است.
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور افزود: اگر سامانه پاسخ دهد فردی رأی داده است ولو شناسنامه اش مهر نداشته باشد ما رأی فرد را اخذ نخواهیم کرد و این مهمترین دستاوردی بود که حاصل شد.
شجاعان تصریح کرد: امیدوار هستیم در ادوار آتی بتوانیم برای اخذ رأی الکترونیکی نیز به صورت مکانیزه با شورای نگهبان به توافق برسیم.
وی در پاسخ به این سوال که بر اساس گفتههای اخیر رئیسجمهور و انتقاد وی از برگزاری انتخابات غیر الکترونیکی، تأمین منابع برگزاری انتخابات الکترونیکی بر عهده کدام نهاد است؟ گفت: بخشی از این منابع توسط دولت تأمین شده است و ما نیز دستگاههای احراز هویت را تهیه کردیم اما در ارتباط با صندوقهای الکترونیکی در ابتدا باید به توافق برسیم بعد تأمین منابع را درخواست کنیم.
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در پاسخ به این سوال که آیا تا این لحظه هنوز به این مرحله یعنی توافق برای اخذ رأی الکترونیکی ورود نکردهاید؟ تاکید کرد: به این انتخابات حتماً نمیرسد و ان شاءالله برای انتخابات بعدی به این موضوع ورود میکنیم.
شجاعان افزود: در مورد اخذ رأی الکترونیکی طرح موضوع و بحثهای خود را کردیم اما برای اینکه اطمینان سیستم را جلب کنیم در انتخابات آتی به آن پرداخته میشود.
وی در رابطه با اینکه نظر شورای نگهبان پس از طرح موضوع اخذ رأی الکترونیکی چه بوده است؟، اظهار داشت: شورای نگهبان با کلیت موضوع اخذ رأی الکترونیکی موافق است و با آن مشکلی ندارد، مقداری در مورد جزئیات باید با هم ورود پیدا کنیم و این اطمینان حاصل شود که این سیستم مشکلی ندارد و کار خود را درست انجام میدهد.
رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک وزارت کشور در رابطه با اینکه چه مواردی از سوی شورای نگهبان در رابطه با اخذ رأی الکترونیک مورد انتقاد بوده است، گفت: بیشتر بحثهای فنی است و چیزی نیست که بخواهم توضیح بدهم. نیاز است که برخی از سیستمهای خود را کنترل کنیم و امیدواریم برای دوره آتی بتوانیم به نتیجه برسیم. در نهایت موضوع در شورای نگهبان طرح شده اما به نتیجه نرسیدهایم.
شجاعان افزود: ما در مورد احراز هویت که توسط تجهیزات خاص صورت میگیرد و اینکه دستگاههای احراز هویت و نتایج سامانه ما ملاک رأی دادن باشد، به توافق رسیدیم. در نتیجه در این دوره در تمامی شعب به جای کامپیوتر از دستگاههای مخصوص احراز هویت استفاده خواهد شد و در دورههای آتی این لزوم وجود دارد تا به توافق برسیم که دستگاههای اخذ رأی هم به شکل الکترونیکی باشد و به جای تعرفه کاغذی از تعرفه الکترونیکی استفاده کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم طرح موضوع اخذ رأی الکترونیکی از سوی وزارت کشور، در این راستا مسئولیتی به گردن شورای نگهبان نیست؟ بیان کرد: عملاً دولت برای دستگاه احراز هویت که بخشی از کار است منابع را تأمین کرده است و در مورد بخش دیگر یعنی اخذ رأی الکترونیکی امیدوار هستیم بتوانیم برای دورههای آتی به توافق برسیم و دولت منابع را تأمین کند تا عملاً ما بتوانیم این کار را انجام دهیم.
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