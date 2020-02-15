وزرای خارجه عراق و کویت بر گسترش همکاری ها تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، محمد علی الحکیم وزیر خارجه عراق با احمد ناصر المحمد الصباح همتای کویتی خود در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار کرد.

دو طرف در جریان این دیدار در خصوص تقویت همکاری های مشترک به ویژه در زمینه های امنیتی رایزنی کردند.

آنها هم چنین در خصوص روند بازسازی عراق بحث و تبادل نظر کردند.

وزرای خارجه عراق و کویت بر اهمیت گسترش روابط دو جانبه در زمینه تجارت و سرمایه گذاری نیز تاکید کردند.

آنها در این نشست تاکید کردند که همکاری های مشترک میان عراق و کویت باید در مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی عراق و از بین بردن موارد اختلافی دو کشور صورت پذیرد.