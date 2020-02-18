شهردار نسبت به تملک املاک و تبدیل آنها به فضای سبز اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان یکصد و نود و نهمین جلسه شورای شهر تهران، زهرا صدراعظم نوری پس از استماع گزارش نماینده شورایاری منطقه ۱۷ با اشاره به سرانه اندک فضای سبز در این منطقه خطاب به شهردار منطقه و دبیر شورایاری گفت: سرانه فضای سبز در منطقه ۱۷ معادل ۳، ۷متر مربع و بسیار پایین است و این منطقه یکی از مناطق کم برخوردار و فقیر است هرچند در چند سال اخیر بیشتر مدنظر قرار گرفت، اما برای ایجاد فضای سبز شاهد هیچ خروجی مناسبی در منطقه نبودیم.

وی افزود: در این زمینه کمیسیونی در نظر گرفته شده و اعتباراتی نیز مشخص شده است و مناطق کم برخوردار هم اقداماتی را ارایه می دهند، اما تاکنون هیچ اقدامی از سوی منطقه ۱۷ گزارش نشده است و انتظار دارم با حضور فعال شهردار محترم در منطقه این مساله انجام شود.

نوری از شهردار منطقه درخواست کرد با بررسی های لازم زمینه تملک املاک برای تبدیل شدن به فضای سبز را فراهم کنند و تاکید کرد: هزینه احداث فضای سبز از هزینه تملک کمتر است و باید به مساله فضای سبز در این منطقه بیشتر توجه شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تصریح کرد: از بودجه سال ۹۸، اعتبار و نقدینگی فراهم است و شهرداری منطقه در این زمینه اقدام کند.