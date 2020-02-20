به گزارش خبرگزاری مهر اسحاق جهانگیری با بیان اینکه ستاد مقابله با ویروس کرونا با دستور رئیس جمهور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده است افزود: دولت تمام توان خود را برای مقابله با این ویروس بسیج کرده است.

وی گفت: در نخستین جلسه این ستاد با بررسی شرایط این ویروس در کشور، دبیر ستاد مشخص و به وزارت بهداشت اختیارات کامل در این زمینه داده شد.

معاون اول رئیس جمهور افزود: همه دستگاه‌ها در این زمینه موظف به تبعیت از وزارت بهداشت هستند.

جهانگیری گفت: ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا با حضور متخصصان وزارت بهداشت، جلسات پی در پی برای مشخص شدن دستورالعمل‌ها برگزار می‌کند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: همه تولید کننده های ماسک باید به صورت سه شیفته این محصول را تولید کنند، زیرا مردم نباید درباره ویروس کرونا به چیزی نیاز داشته باشند و در دسترس آن‌ها نباشد.

وی ادامه داد: برای تولید ماسک با شرکت‌های تولید کننده این محصول جلساتی برگزار می‌شود تا به میزان نیاز، تولید کنند.

معاون اول رئیس جمهور گفت: توان پزشکی و درمانی کشور و ظرفیت ما برای مقابله با ویروس کرونا بالاست و در دنیا رتبه بالایی در این زمینه داریم.

وی افزود: مردم به مدیریت درمانی کشور اعتماد داشته باشند، زیرا مدیریت درمان توانمند است.

معاون اول رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد این ویروس بزودی درکشور کنترل شود.

وی ادامه داد: خبرها درباره این بیماری از طریق وزارت بهداشت اعلام و واقعیت‌ها با مردم در میان گذاشته می‌شود.

جهانگیری افزود: آموزش مردم درباره ویروس کرونا و راه‌های مقابله با آن به وسیله صدا و سیما از گسترش این ویروس جلوگیری خواهد کرد.

نخستین نشست ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گردشگری، راه و شهرسازی، سخنگوی دولت، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از مسئولان مربوطه از ساعت ۲۰:۳۰ پنجشنبه شب به مدت دو ساعت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.