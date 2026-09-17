تئاتر محیطی گامی نو در بازتعریف نسبت انسان با فضا است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد لباسی ظهر پنج شنبه در آیین اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر غیرمتمرکز محیطی استان همدان با اشاره به رسالت تئاتر اظهار کرد: حتی در شرایط دشوار و حساس جریان تئاتر متوقف نمی‌شود و همچنان مسیر پویایی، شکوفایی و کسب تجربیات تازه را پی می‌گیرد و در این میان حمایت عملی از تولید آثار نمایشی مهمترین عامل رونق‌بخشی به این عرصه است.

وی با اشاره به پشتوانه اجرایی این جشنواره افزود: این رویداد با حمایت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و با هدف احیا، رونق و ارتقای تولیدات نمایشی برگزار شد تا فضای مناسبی برای محک توانمندی‌های جدید هنرمندان استان فراهم آید.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان همدان با اشاره به چالش‌های شناخت اولیه از این قالب نمایشی تصریح کرد: با توجه به اینکه در آغاز کار آشنایی لازم با ماهیت و ویژگی‌های ساختاری تئاتر محیطی در میان متقاضیان شکل نگرفته بود، نخستین گام با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تخصصی برداشته شد تا زمینه‌های درک و اجرای علمی این شیوه تقویت شود.

لباسی ادامه داد: پس از دریافت طرح‌ها و در فرآیند بازنگری، مشاوره و اصلاحات تخصصی از مجموع ۱۳ اثر ارائه‌شده در نهایت ۶ اثر نمایشی واجد شرایط برای شرکت در جشنواره انتخاب شد.

وی از «هم‌افزایی هنرمندان»، «تجربه‌گرایی» و «تحلیل رابطه انسان و محیط» به عنوان مولفه‌های کلیدی این رویداد یاد کرد و گفت: از اهداف محوری تئاتر محیطی ارتقای آگاهی و ایجاد شناخت ساختاری نسبت به نسبت انسان با پیرامون خود است و این فستیوال بستری برای آزمودن مسیری تازه در تئاتر استان همدان به شمار می‌آید.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری این جشنواره فقط نخستین ایستگاه در مسیر توسعه تئاتر محیطی در استان است و تداوم این جریان مستلزم کسب تجربیات بیشتر، ارتقای شناخت هنرمندان و تقویت نگاه تخصصی به این گونه نمایشی خواهد بود.