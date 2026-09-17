به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در فضای مجازی نوشت:۲۰۰ شب از آغاز حرکت عظیم و مردمی «ملت مبعوث» سپری شد؛ حرکتی که در آن پیر و جوان، زن و مرد، همه در یک صدا و در یک صف، همچون کاروانی از دل تاریخ برخاستهاند و به سوی افقهای روشن گام برمیدارند.
این حضور رستاخیزگونه، نمادی از پیوند بیوقفه ملت با آرمانهای انقلاب اسلامی و ارادت به ولایت فقیه است؛ مردمانی که به تعبیر این روایت، همان «آلالله»اند؛ کسانی که در کوچههای شهر، «ایامالله» را خلق میکنند و با گامهای استوار خویش، تاریخ را به سجده خواهند کشاند.
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