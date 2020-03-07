بهترین راه قطع زنجیره انتقال کرونا/هشدارها را جدی بگیرید

احمد موذن زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: کشور در شرایط سخت و آزمون دشواری قرار دارد و رمز موفقیت و شکست بیماری کووید ۱۹ اطلاع رسانی مناسب و علمی به مردم در مورد نحوه انتقال، درمان و مبارزه با این بیماری است.

این فیزیوتراپیست ادامه داد: نحوه انتقال این ویروس از طریق مواجهه انسانی مانند دست دادن و روبوسی، ترشحات بینی و دهان فرد آلوده و همچنین تماس دست با سطوح آلوده به ویروس است. لذا، حفظ فاصله یک و نیم متری با سایر افراد و عدم حضور در هر مکان تجمع انسانی مانند فروشگاه ها، آرایشگاه ها، مترو، اتوبوس، مساجد و زیارتگاه ها، ترمینال ها و فرودگاه ها، اماکن ورزشی و مراکز درمانی ضروری است. شستشوی مرتب و کامل دست ها با آب گرم و صابون یا استفاده از محلول های ضدعفونی کارساز بوده و از تماس دست با صورت نیز خودداری شود.

موذن زاده گفت: این ویروس بر روی سطوح مختلف از چند ساعت تا ۱۴ روز دوام می آورد. به عنوان مثال روی تلفن همراه چهار روز باقی می ماند لذا می بایست وسایل شخصی را نیز در صورت خروج از منزل و در بازگشت سریعاً ضد عفونی کرد.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، ادامه داد: با توجه به لزوم پرهیز از هرگونه مواجهه انسانی و ضرورت اجرای قرنطینه خانگی در این ایام و پرهیز از مسافرت و دید و بازدیدهای نوروزی، هموطنان می بایست به حفظ روحیه و نشاط اعضای خانواده توجه داشته و از انجام فعالیت های ورزشی و تفریحی غافل نشوند. انجام ۴۰ دقیقه پیاده روی روزانه و انجام تمرینات ورزشی تقویتی و کششی توصیه شده و برای حفظ ظرفیت تنفسی نیز روزانه چند بار تنفس عمیق انجام دهید به این نحو که با بینی نفس عمیقی کشیده و قسمت های پایین ریه را کاملاً پر کنید و پس از چند ثانیه نفس را از راه دهان و با فشار خارج کنید. ضمناً اگر در حین انجام این تمرین تنفسی، سرفه کردید یا احساس تنگی نفس داشتید به شرط داشتن علائم دیگری مانند تب، خستگی و سرفه خشک حتماً با پزشک مشورت کنید.

موذن زاده گفت: در هنگام ورود به منزل خط قرمزی را برای حفاظت از خانواده در درب ورودی خانه تعریف کرده و کفش ها را بیرون از این خط قرار دهید و وسایل همراه و خریدها را در یک سبد قرار داده و پس از شستشو با آب و صابون یا ضدعفونی با مواد مناسب مانند آب ژاول رقیق در مکان مناسب قرار دهید.

وی افزود: در مورد مصرف نان امکان انتقال آلودگی ویروسی در نانوایی وجود دارد، لذا نان را بلافاصله در یک سفره قرار داده و از نانوایی خارج کرده و از میز و چاقوی نانوایی استفاده نکنید و در منزل نیز هر زمان که نان را می خواهید مصرف کنید، حتماً آن را گرم کنید. این ویروس در دمای یخچال و حتی فریزر هم دوام می آورد ولی نسبت به گرما حساس است، لذا استحمام روزانه با آب گرم و شستشوی وسایل آلوده با آب گرم و صابون توصیه می شود ضمناً غذا و نوشیدنی ها را نیز گرم میل کنید و با رژیم غذایی مناسب مقاومت و سطح ایمنی خود را بالا ببرید.

موذن زاده گفت: اگر چه میزان مرگ و میر این ویروس حدود سه تا چهار درصد تخمین زده می شود که عدد چندان بالایی نیست ولی امکان شیوع بیماری از طریق فرد به فرد یا افراد دیگر و تماس با اشیای آلوده بسیار بالا است و یک فرد مبتلا می تواند تا چندین نفر را آلوده کند. ضمناً ۸۰ تا ۸۵ درصد مبتلایان به کووید ۱۹ با علائمی مانند تب، خستگی و سرفه خشک صرفاً با قرنطینه خانگی در یک اتاق مستقل و با تهویه مناسب، استفاده از ماسک و داشتن فاصله مناسب با سایر اعضای خانواده و درمان های دارویی حمایتی و تمرینات تنفسی و حفظ آمادگی جسمانی و روحیه قوی بهبود پیدا می کنند و کمتر از ۱۰ درصد بیماران با بروز علائمی مانند تنگی نفس و نارسایی تنفسی نیاز به خدمات بیمارستانی و احیاناً مراقبت های ویژه پزشکی دارند.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، ادامه داد: می بایست از خانم های حامله، افراد مسن و بیمارانی که مبتلا به بیماری هایی زمینه ای و مزمن مانند دیابت، ام اس، آسم، مشکلات قلبی عروقی و…، هستند، حفاظت بیشتری کرد.

وی افزود: این بیماری در حال حاضر در مرحله افزایشی قرار داشته و مطابق بررسی های اپیدمیولوژیک تا انتهای فروردین ۹۹ روند رشد آن متوقف شده و طی اردیبهشت و حداکثر خرداد سال آینده کاملاً رفع خواهد شد لذا تمهیدات ذکر شده برای یک بازه زمانی سه ماهه مدنظر است.

موذن زاده از تمامی اعضای جامعه خدمتگزار و ایثارگر پزشکی کشور که به رغم تمامی نامهربانی ها و بی مهری های قبلی و با عنایت به تمامی کاستی ها و مشکلات موجود، جان بر کف و مسئولانه مشغول پیشگیری، درمان و بازتوانی بیماران مبتلا به کووید ۱۹ هستند، قدردانی نمود و گفت: خاطره این رشادت و جان فشانی هرگز از خاطر ملت فهیم و قدرشناس ما زدوده نخواهد شد و با توجه به درگذشت جمعی از همکاران پزشک، پرستار و سایر گروههای پزشکی ناشی از مواجهه با این ویروس در مراکز درمانی و بیمارستان ها، ضمن تقدیر از این سرداران فداکار و بی ادعای عرصه سلامت، خواستار اعطای عنوان شهید و استفاده از مزایای آن برای خانواده این عزیزان شد.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران، آمادگی کامل جامعه فیزیوتراپی کشور برای انجام وظایف حرفه ای، آموزش نحوه انجام فعالیت های فیزیکی و تنفسی و تمرینات ورزشی، خصوصاً توانبخشی قلبی ریوی بیماران در مراحل تحت حاد و مزمن را اعلام نمود و از مردم درخواست کرد که با توجه به اینکه بر اساس آمار معتبر جهانی عامل ۴۱ درصد موارد ابتلا به این بیماری از طریق مواجهه با بیماران و اشیا آلوده در مراکز درمانی و بیمارستانی تخمین زده می شود، تا اطلاع ثانوی از هرگونه مراجعه غیرضروری، الکتیو و غیر اورژانس به مراکز درمانی خودداری نمایند.