به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اکبری ظهر پنج شنبه در نشست هم‌اندیشی با فعالان تشکل‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد استان همدان اظهار کرد: هیچ طرح و برنامه‌ای بدون همراهی افکار عمومی و پشتیبانی تشکل‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و موفقیت در صیانت از مواریث کهن در گرو همسویی کامل جامعه محلی و سمن‌ها با متولیان امر است.

وی با اشاره به چالش فرسایش و آسیب‌پذیری بناهای تاریخی تصریح کرد: واقعیت این است که تکیه صرف بر اعتبارات دولتی نمی‌تواند مانع تخریب آثار تاریخی شود و چنانچه نتوانیم برای این مواریث ارزش اقتصادی خلق کنیم در صیانت از آن‌ها ناکام خواهیم ماند و اگر ارزش‌افزوده اقتصادی یک بنای تاریخی برای مالک ملموس شود خود مالک پیش‌قدم برای مرمت، احیا و بهره‌برداری خواهد شد و این تنها بستر حفاظت پایدار به شمار می‌رود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان بخش میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را حوزه‌ای فرابخشی توصیف کرد و افزود: ایجاد رونق در این سه بخش از عهده یک اداره‌کل خارج است و نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه مجمع نمایندگان، استانداری، فرمانداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای مدنی هستیم.

وی به تجارب موفق دیگر استان‌ها در بهره‌گیری از توان تشکل‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق کشور سمن‌ها موفق به جذب منابع مالی چشمگیری برای مرمت آثار شده‌اند و شکل‌گیری تشکل‌های تخصصی و نوپا نظیر فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوای گردشگری بازوی قدرتمندی برای معرفی ناشناخته‌ها و تقویت برند گردشگری همدان خواهد بود.

اکبری با تاکید بر بازتوزیع عادلانه فرصت‌ها و تمرکززدایی از مرکز استان خاطرنشان کرد: مسائل و ظرفیت‌های شهرستان‌های مختلف استان باید هم‌پای مرکز دیده شود و نمایندگان محلی نیز در این نشست‌های تخصصی نقشی فعال ایفا کنند.

وی با اشاره به طرح‌های تسهیل‌گری در بافت تاریخی یادآور شد: با الگوبرداری از طرح‌های موفق کشور در شناسایی مالکان و اتصال آنها به سرمایه‌گذاران می‌توان حیات دوباره‌ای به بافت تاریخی همدان بخشید و هر طرحی با کاربری گردشگری و صنایع‌دستی که در این بافت‌ها اجرا شود بدون وقفه مورد حمایت همه‌جانبه و تسهیلاتی این اداره‌کل قرار می‌گیرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در پایان با تاکید بر استمرار دوره‌ای و شهرستانی این نشست‌ها گفت: با تعریف مسیرهای نوین گردشگری و ایجاد پویایی در بافت‌های تاریخی مسیر ارتقای جایگاه همدان را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی هموار خواهیم کرد.