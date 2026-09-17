پایش مستمر کیفیت آب شرب ۲۸ روستا در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خزاعی ظهر پنج شنبه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه شرکت آب و فاضلاب اسدآباد در حوزه سلامت عمومی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴ هزار نفر از جمعیت روستایی شهرستان اسدآباد در ۲۸ روستا سکونت دارند که تحت پوشش مستقیم خدمات آبفا نیستند اما کارشناسان کنترل کیفیت آب و فاضلاب به صورت دوره‌ای و مستمر نسبت به نمونه‌برداری، پایش و ارزیابی شاخص‌های کیفی آب شرب این مناطق اقدام می‌کنند.

وی افزود: به منظور ارتقای شاخص‌های بهداشتی و سالم‌سازی آب شرکت آب و فاضلاب تدابیر لازم را اتخاذ کرده است که شامل تامین و توزیع مواد گندزدا در میان افراد مسئول و معتمدین محلی در این روستاها می‌شود.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسدآباد با اشاره به اهمیت آموزش‌های فنی در این زمینه تصریح کرد: صرف توزیع مواد گندزدا کافی نیست باید آموزش‌های تخصصی لازم در خصوص «نحوه صحیح کلرزنی»، «میزان و روش مصرف»، «شرایط استاندارد نگهداری مواد شیمیایی» و «رعایت کامل نکات ایمنی» به متولیان محلی ارائه می‌شود تا ضریب خطای انسانی در فرآیند تصفیه به حداقل برسد.

خزاعی با تاکید بر نقش کلیدی مشارکت‌های محلی در پیشبرد اهداف بهداشتی گفت: آبفا با بهره‌گیری از ظرفیت افراد معتمد و مسئولان محلی برنامه‌های نظارتی را به شکل هدفمند دنبال می‌کند تا مخاطرات احتمالی ناشی از آلودگی آب در روستاهای غیرتحت پوشش شناسایی و پیش از بروز هرگونه چالش بهداشتی رفع شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رسالت اصلی شرکت آب و فاضلاب، تامین آب سالم و پایدار برای تمامی شهروندان و روستاییان است و هیچ نقطه‌ای از شهرستان اسدآباد از دایره نظارت کیفی این مجموعه خارج نیست.