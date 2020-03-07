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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۲:۳۲

سخنگوی گمرک:

پاکستان مرز خود را برای کالای تجاری ایران باز کرد

پاکستان مرز خود را برای کالای تجاری ایران باز کرد

سخنگوی گمرک ایران گفت: از صبح امروز پاکستان اجازه ورود کامیون های ایرانی برای جابجایی کالاهای صادراتی ایران را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله لطیفی اظهار داشت: از صبح امروز مرز میرجاوه برای جابجایی کالا از طرف پاکستانی‌ها باز شد.

سخنگوی گمرک افزود: پاکستانی‌ها با اجازه ورود ۱۲ کامیون به گمرک تفتان این کشور روند تردد کامیون‌های ایرانی را از صبح امروز شنبه هفدهم اسفند، بعد از چند روز از سر گرفت.

وی ادامه داد: پاکستانی‌ها بعد از کنترل‌های لازم کالا و راننده، مجدداً اجازه ورود ۱۲ کامیون دیگر را به خاک این کشور می‌دهند و این رویه را تکرار می‌کنند.

لطیفی افزود: گمرک در حال رایزنی با مقامات این کشور برای سرعت بخشی به تردد کامیون‌های ایرانی است.

کد مطلب 4872208
سمیه رسولی

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