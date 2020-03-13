نمایندگان خواستار برگزاری روزانه جلسات ستاد مقابله با کرونا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار برگزاری جلسات روزانه ستاد مبارزه با بیماری ناشی از شیوع ویروس کرونا به ریاست حسن روحانی شدند.

متن نامه و اسامی نمایندگان به شرح زیر است:

بسمه تعالی

حجت الاسلام و المسلمین آقای حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

نظر به شیوع بیماری کرونا و لزوم هماهنگی سریع همه دستگاه‌ها در کشور برای مدیریت پیشگیری و درمان آن، تشکیل روزانه ستادی به ریاست شما ضروری است. این ضرورت نه تنها یک تشخیص کارشناسی بلکه خواسته و انتظار مردمی است که این روزها با نمایندگان خود ارتباط برقرار می‌کنند.

سلامتی مردم شریف ایران و توفیق جناب عالی را از خداوند خواستاریم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۲۳ اسفند ماه ۹۸

حسینعلی حاجی دلیگانی / شاهین شهر و میمه و برخوار

محمدمهدی مفتح / تویسرکان

محمدرضا صباغیان / ابرکوه، بافق، بهاباد، مهریز، خاتم

عبداله سامری / خرمشهر

سیده حمیده زرآبادی / قزوین، آبیک، البرز

زهرا سعیدی / مبارکه

محمدجواد کولیوند / کرج، اشتهارد، فردیس

حسینعلی شهریاری / زاهدان

ذبیح اله نیکفر / لاهیجان و سیاهکل

عباس گودرزی / بروجرد

عزیزاکبریان / کرج، اشتهارد، فردیس

جلال محمودزاده / مهاباد

محمدباقرعبادی / خوسف، درمیان، بیرجند

حسین نیازآذری / بابل

بهروز بنیادی / کاشمر، بردسکن، خلیل آباد، کوهسرخ

کمال الدین شهریاری / دشتی و تنگستان

حمیدبنایی / گناباد و بجستان

یحیی کمالی پور / جیرفت و عنبرآباد

عباسعلی پوربافرانی / نائین و خور وبیابانک

علاءالدین خادم / سپیدان

حسین قربانی / کیاشهر و آستانه اشرفیه

صدیف بدری / اردبیل، نمین، نیر، سرعین

احدآزادیخواه / ملایر

علی محمدشاعری / بهشهر، نکا، گلوگاه

سمیه محمودی / شهرضا و دهاقان

سیدراضی نوری / شوش

محمدمهدی زاهدی / کرمان، راور

عزت اله یوسفیان ملأ / آمل، لاریجان

اردشیرنوریان / شهرکرد، سامان، بن

اصغرمسعودی / نی ریز، استهبان

احمدصفری / کرمانشاه

سکینه الماسی / عسلویه، جم، دیر، کنگان

علی اکبر کریمی / خنداب، اراک، کمیجان

عامرکعبی» آبادان

محمودشکری / طوالش، ماسال، رضوانشهر

حمزه امینی / هشترود، چاراویماق

فاطمه ذوالقدر / تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر، پردیس

عبدالرضامصری / کرمانشاه

حمیدرضاکاظمی / پلدختر

امیرحسین قاضی زاده هاشمی / مشهد و کلات

اکبرترکی / فریدن، فریدونشهر، چادگان

محسن بیگلری / سقز، بانه

علیرضاابراهیمی / رامیان، آزادشهر

صفرعلی اسماعیلی / نور، و محمودآباد

عباس پاپی زاده / دزفول

تقی کبیری» خوی، چایپاره

مرتضی خاتمی / ماه نشان، ایجرود

محمدرضاپور ابراهیمی / کرمان و راور

همایون یوسفی / اهواز، باوی، حمیدیه، کارون

اصغرسلیمی / سمیرم

اقبال محمدیان / رامهرمز، رامشیر

محمدرضانجفی / تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات، پردیس

قاسم میرزایی نکو / دماوند، فیروزکوه

علی رستمیان» دلفان، سلسله

مهدی مقدسی / اراک، کمیجان، خنداب

محمدجوادابطحی / خمینی شهر

رضاشیران / مشهد و کلات

محمدمحمودی شاه نشین / شهریار، قدس، ملارد

احسن علوی / سنندج، کامیاران، دیواندره

محمدعلی پورمختار / بهار، کبودرآهنگ

محمدرضاملکشاهی / خرم آباد

محمدجواد فتحی / تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات، پردیس

مجتبی ذوالنوری / قم

محسن علیجانی / تهران، ری، اسلامشهر، پردیس، شمیرانات

محمدرضا رضایی / جهرم

حسن حسینی / شاهرود و میامی

شکور پورحسین / بیله سوار، پارس آباد

علی کرد / خاش، نصرت آباد، میرجاوه، کورین

فریدون حسنوند / اندیمشک

سیدمهدی فرشادان / سنندج، دیواندره، کامیاران

رحیم زارع / آباده، بوانات. خرم بید

محمدحسین حسین زاده بحرینی / مشهدوکلات

قلی اله قلی زاده / کلیبر، خداآفرین، هوراند

احمدامیرآبادی فراهانی / قم

محمد قسیم عثمانی / بوکان

ابوالفضل ابوترابی / نجف آباد و تیران و کرون

حمیدرضا فولادگر / اصفهان

مهرداد بائوج لاهوتی / لنگرود

محمدمهدی افتخاری / فومن و شفت

حیدرعلی عابدی / اصفهان

هدایت اله خادمی / باغملک، ایذه

نظر افضلی / نهبندان و سربیشه

داودمحمدی / تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات، پردیس

سیدحمایت میرزاده / گرمی

رسول خضری / پیرانشهر و سردشت

منصورمرادی / مریوان و سرو آباد

علی اسدی / شهربابک

محمدحسینی / تفرش، آشتیان، فراهان

شهبازحسنپور بیگلری / سیرجان، بردسیر

حسن بهرام نیا / نهاوند

محمدرضامنصوری» ساوه و زرندیه

جلیل مختار / آبادان

یعقوب شیویاری / میانه

احمدمرادی / بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آبادوبندرخمیر

احمد همتی / سمنان، مهدی شهر، سرخه

یوناتن بت کلیا /

مسیحیان آشوری و کلدانی

سیدقاسم جاسمی / کرمانشاه

حبیب اله ده مرده / زابل، زهک، هیرمند

احمدبیگلری / خدابنده

محمدعزیزی / اهر، خرم دره، سلطانیه

یوسف داودی / سراب

نبی هزار جریبی / گرگان و آق قلا