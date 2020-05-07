اولین بار ویروس کرونا در ایران کجا تشخیص داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبری ساری، گفت: اولین نمونه ویروس کرونا در ایران در آزمایشگاه ویروس شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تشخیص داده شد.

وی افزود: ۲۹ بهمن ۹۸ اولین نمونه کرونا را تشخیص دادیم و پس از چند ساعت وزارت بهداشت آن را تأیید و به کل جامعه اطلاع رسانی کرد.

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، ادامه داد: ما از روز اول درگیر تشخیص کرونا شدیم و روزانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ نمونه مشکوک دریافت می‌کنیم.

وی افزود: در مدتی کوتاه به صورت جهادی ظرفیت آزمایشگاه را بالا بردیم. توان و مهارت اساتید، هیئت علمی و کارکنان و زیرساخت‌ها و تجربیات چند دهه‌ای ما دست به دست هم داد تا از این بحران، فرصت سازی کنیم.