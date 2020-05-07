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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۶:۱۹

به دنبال شیوع بیماری در «ووهان» چین؛

اولین بار ویروس کرونا در ایران کجا تشخیص داده شد

اولین بار ویروس کرونا در ایران کجا تشخیص داده شد

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مورد اولین تشخیص ویروس کرونا در کشور، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبری ساری، گفت: اولین نمونه ویروس کرونا در ایران در آزمایشگاه ویروس شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تشخیص داده شد.

وی افزود: ۲۹ بهمن ۹۸ اولین نمونه کرونا را تشخیص دادیم و پس از چند ساعت وزارت بهداشت آن را تأیید و به کل جامعه اطلاع رسانی کرد.

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، ادامه داد: ما از روز اول درگیر تشخیص کرونا شدیم و روزانه ۳۰۰ تا ۵۰۰ نمونه مشکوک دریافت می‌کنیم.

وی افزود: در مدتی کوتاه به صورت جهادی ظرفیت آزمایشگاه را بالا بردیم. توان و مهارت اساتید، هیئت علمی و کارکنان و زیرساخت‌ها و تجربیات چند دهه‌ای ما دست به دست هم داد تا از این بحران، فرصت سازی کنیم.

کد مطلب 4919673

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