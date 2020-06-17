افزایش آمار روزانه جان باختگان کرونا/شناسایی ۲۶۱۲ بیمار جدید

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر چهارشنبه با اعلام ۱۲۰ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته در کشور، از افزایش آمار روزانه جان باختگان این بیماری خبر داد.

وی افزود: در شبانه روز گذشته دو هزار و ۶۱۲ بیمار جدید کرونا در کشور شناسایی شده‌اند.

لاری ادامه داد: تعداد بستری‌ها نیز روزانه در حال افزایش است و در شبانه روز گذشته به هزار و ۷۱ نفر رسید.

وی افزود: مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۱۹۵ هزار و ۵۱ نفر رسید.

لاری ادامه داد: متأسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۲۰ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۹ هزار و ۱۸۵ نفر رسید.

وی ادامه داد: تا کنون ۱۵۴ هزار و ۸۱۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند.

به گفته لاری، ۲۷۸۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

وی افزود: تا کنون یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۹۲۰ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

لاری گفت: استان‌های خوزستان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کرمانشاه، هرمزگان و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.