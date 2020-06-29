روسیه خواستار گفتگوی شفاف درباره پرونده سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین، در یک رشته توئیت، خواستار گفتگوی شفاف درباره تحقیقات سازمان منع تسلیحات شیمیایی شد.

وی در این باره نوشت: شرکای غربی همواره تکرار می‌کنند که سازمان منع تسلیحات شیمیایی به شیوه‌ای حرفه‌ای و بی‌طرفانه عمل می‌کند. اما با توجه به حقایق متعدد، آنها نمی‌توانند ادعاهایشان را ثابت کنند. تبلیغات بدوی و غیرقابل توجیه. اگر این موضوع صحت ندارد پس با سند و مدرک ثابتش کنید.

اولیانوف ادامه داد: بیایید درباره موضوع کیفیت تحقیقات سازمان منع تسلیحات شیمیایی در سوریه صحبت کنیم. اگر شما واقعاً باور دارید که همه چیز در این حوزه عادی است لطفاً استدلال تان را ارائه کنید. توئیت قبلی من باید دعوتی برای مباحثه ای جدی و شفاف درخصوص فعالیت های پژوهشی سازمان منع تسلیحات شیمیایی در سوریه تلقی شود.

گفتنی است در آوریل سال جاری میلادی، واحد تحقیقات ویژه سازمان منع تسلیحات شیمیایی در نخستین گزارش خود مدعی شد که دولت سوریه مسئول حملات شیمیایی است که در سال ۲۰۱۷، علیه روستای «لطامنه» انجام شد.

در این گزارش ادعا شده که نیروی هوایی ارتش سوریه در هفته پایانی ماه مارس سال ۲۰۱۷ با هواپیما و بالگرد، سه بار روستای لطامنه در استان حماه واقع در غرب سوریه را با بمب‌های حاوی کلروین و گاز سارین بمباران کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه هرگونه استفاده از تسلیحات شیمیایی را انکار و تاکید می‌کند این حملات صحنه‌سازی مخالفان وابسته به غرب با هدف بدنام کردن دمشق است.