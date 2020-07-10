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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۳۳

متخصص اپیدمیولوژی عنوان کرد؛

افراد عادی کجا ماسک بزنند/ رفتارهای غلط بهداشتی

افراد عادی کجا ماسک بزنند/ رفتارهای غلط بهداشتی

یک متخصص اپیدمیولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، در ارتباط با موارد استفاده از ماسک برای افرادی عادی و سالم جامعه، توضیحاتی ارائه داد. 

مسعود یونسیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: استفاده از ماسک برای افراد عادی که بیمار نیستند و جزو کادر بهداشتی و درمانی هم نیستند، در هر مکانی ضرورت ندارد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به رفتارهای نادرست بهداشتی برخی از شهروندان عادی در استفاده از ماسک، افزود: استفاده از ماسک در خودرو تک سرنشین منطقی نیست، حتی اگر شیشه خودرو پایین باشد. زیرا، هوای آزاد منبع عفونت تلقی نمی‌شود.

وی گفت: افرادی که به تنهایی پیاده روی و یا در پارک ورزش می‌کنند، احتیاجی به استفاده از ماسک ندارند.

این متخصص اپیدمیولوژی، تاکید کرد: زدن ماسک در فضای باز و هنگام ورزش و پیاده روی، ضرر ندارد اما می‌تواند باعث کاهش اکسیژن دم شود.

یونسیان افزود: متأسفانه برخی افراد هنگام ورود به مکان‌های سربسته، ماسک را بر می‌دارند و این یک رفتار غلط است.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: در فضاهای باز که ازدحام جمعیت وجود ندارد، نیاز نداریم از ماسک استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: حتی در مکان‌های سربسته که ازدحام وجود ندارد و فاصله یک تا دو متری با ارباب رجوع رعایت می‌شود، باز هم زدن ماسک ضروری نیست اما ضرر هم ندارد.

کد مطلب 4970006

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    نظرات

    • IR ۲۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۰
      2 0
      پاسخ
      اصلا حرفش راگوش نکنید هرکس چه مریض چه سالم از درب خانه تا زمانی که به خانه برمیگردید حتی لحظه ای ماسک را برندارید و درست روی دماغ و بینی را بپوشانید همه جا در معرض خطر ابتلاییم

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