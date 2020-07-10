افراد عادی کجا ماسک بزنند/ رفتارهای غلط بهداشتی

مسعود یونسیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: استفاده از ماسک برای افراد عادی که بیمار نیستند و جزو کادر بهداشتی و درمانی هم نیستند، در هر مکانی ضرورت ندارد.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به رفتارهای نادرست بهداشتی برخی از شهروندان عادی در استفاده از ماسک، افزود: استفاده از ماسک در خودرو تک سرنشین منطقی نیست، حتی اگر شیشه خودرو پایین باشد. زیرا، هوای آزاد منبع عفونت تلقی نمیشود.
وی گفت: افرادی که به تنهایی پیاده روی و یا در پارک ورزش میکنند، احتیاجی به استفاده از ماسک ندارند.
این متخصص اپیدمیولوژی، تاکید کرد: زدن ماسک در فضای باز و هنگام ورزش و پیاده روی، ضرر ندارد اما میتواند باعث کاهش اکسیژن دم شود.
یونسیان افزود: متأسفانه برخی افراد هنگام ورود به مکانهای سربسته، ماسک را بر میدارند و این یک رفتار غلط است.
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: در فضاهای باز که ازدحام جمعیت وجود ندارد، نیاز نداریم از ماسک استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: حتی در مکانهای سربسته که ازدحام وجود ندارد و فاصله یک تا دو متری با ارباب رجوع رعایت میشود، باز هم زدن ماسک ضروری نیست اما ضرر هم ندارد.
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