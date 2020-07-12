ویدئو «گلکسی زد فلیپ ۵G» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، به نظر می رسد ویدئویی که یکی از کاربران توئیتر از موبایل سامسونگ «گلکسی زد فلیپ ۵G» منتشر کرده، تایید شده است.

ایون بلاس تحلیلگر فناوری و یکی از کاربران توئیتر که ویژگی موبایل های مختلف را افشا می کند در حساب کاربری توئیتر خود ویدئویی از «گلکسی زد فلیپ ۵G» منتشر کرده است.

این دستگاه ظاهری مشابه «گلکسی زد فلیپ» نسخه LTE دارد که سال گذشته رونمایی شد اما طبق گزارش های دیگر تغییرات اندکی در ابعاد آن وجود دارد. تنها تغییر قابل توجه «گلکسی زد فلیپ ۵G» در مقایسه با نسخه قبلی این دستگاه، به غیر از پشتیبانی ۵G، احتمالا مربوط به پردازنده اسنپ دارگون است.

در گلکسی زد فلیپ از تراشه اسنپ دراگون ۸۵۵ استفاده شده بود اما پردازنده موبایل تاشو نسل جدید سامسونگ ارتقا یافته است.