به گزارش خبرنگار مهر، نشر یاد آرمیتا بهتازگی سهعنوان از آثار هاوارد فاست نویسنده آمریکایی آثار پلیسی را منتشر و راهی بازار نشر کرده و با اینآثار، پرونده مجموعه پلیسی «کتاب دلهره» را باز کرده است.
عباس کریمی عباسی دبیر و سرویراستار مجموعه «کتاب دلهره» معتقد است ژانر جنایی و معمایی با وجود استفاده بسیار و تولید آثار ادبی ارزشمند، جدی گرفته نشده و نویسندگان بزرگی هستند که هنوز آثار عمیق و بزرگشان به فارسی ترجمه نشده است. او با فهرستکردن نامهای زیادی از نویسندگان جهان چون ارنست همینگوی، پاتریشیا های اسمیت، جان اشتاین بک و ... میگوید آنها داستانهایی دارند که میتوان برخی از آنها را در فهرست صد رمان برتر جهان قرار داد و تعلیق و دلهره دارند. بهاینترتیب مجموعه «کتاب دلهره» مجموعهای از انتخابهای ادبی برای سرگرمی، آموختن و لذتبردن از ادبیات است.
هاوارد فاست، نویسندهای که مجموعه مورد اشاره با آثار او شروع شده، متولد ۱۹۱۴ و درگذشته به سال ۲۰۰۳ است. او در ۱۹۶۰ با نام مستعار ای. وی. کانینگهام شروع به نوشتن رمانهای معمایی کرد. چون تا پیش از آن، به نوشتن آثار دیگری از جمله داستانهای علمیتخیلی اشتغال داشت. فیلم سینمایی مشهور «اسپارتاکوس» بهکارگردانی استنلی کوبریک و بازی کرک داگلاس براساس رمانی ساخته شده که فاست نوشته است.
رمانهایی که از فاست در قالب مجموعه پیشرو منتشر شدهاند، عبارتاند از «جسد عالی»، «شیرینیهای تلخ» و «استخری که دیگر نبود» که هرسه، عناوین مجموعهای هستند که هاوارد فاست با محوریت شخصیت کارآگاه ماسائو ماسوتو خلق کرده است. کریمی در پایان متن هر رمان، بخشی با عنوان «پنجره عقبی» آورده که در آن اطلاعاتی درباره کتاب ارائه کرده است.
«جسد عالی» براساس تجربیات فاست در بازجوییهای کمیته مککارتی است که باعث شد او به زندان افتاده و رمان «اسپارتاکوس» را در همانزندان بنویسد. او در رمان «جسد عالی» حادثه قتلعام جمعی از ورزشکاران المپیک مونیخ را که دهه ۱۹۷۰ رخ داد، به داستانی دیگر پیوند زده و فاشیسم را بهعنوان سرچشمه اصلی خشونت در جهان نشان داده است.
اینکتاب، اولین عنوان «کتاب دلهره» است که شخصیت اصلیاش همانطور که اشاره شد، کارآگاهی ژاپنی بهنام ماسائو ماسوتو است و در دو کتاب بعدی هم حضور دارد. ترجمه «جسد عالی» بهعهده مرضیه براهیمی بوده است. نام اصلی کتاب مورد نظر، «پرونده دیپلمات روسی» و تنها کتاب جاسوسی هاوارد فاست در مجموعه هفتگانه کارآگاه ماسوتو است. ماسوتو کارآگاهی ژاپنیالاصل و متولد آمریکا، باهوش و در ضمن اخلاقمدار است که در پلیس بورلی هیلز آمریکا خدمت میکند. او با استفاده از اخلاق شرقی و مکتب ذن و مدیتیشن، پروندههای جنایی را حل میکند و از روانشناسی هم برای کشف انگیزههای جنایت بهره میبرد.
رمان «جسد عالی» داستانی جاسوسیجنایی را شامل میشود که با تجربیات جاسوسی از دوران جنگ سرد همراه شده و سیاهی آندوران را نشان میدهد. با اینحال رگههایی از طنز هم در اینداستان وجود دارد.
اینکتاب با ۲۰۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۹ هزار تومان منتشر شده است.
کتاب دوم، «شیرینیهای تلخ» است که توسط محمد قمری حبشی ترجمه شده است. نام اصلی اینکتاب «خامهایهای مسموم» بوده و عنوان «شیرینیهای تلخ» برای ترجمه فارسی آن در نظر گرفته شده است. در اینداستان کارآگاه ماسوتو که عموما اخلاقی خوب و چهرهای مودب و صبور داشته، روی دیگر خود را نسبت به گذشته یعنی داستان «جسد عالی» نشان میدهد. گفته میشود این روی کارآگاه ماساتو را میتوان روی دیگر نویسندهاش یعنی هاوارد فاست دانست.
بهقول برخی منتقدین، کارآگاه ماساتوی شورشگر و یاغی اینکتاب، جلوه اعتراض و خشم فاست است که چشمهای از خود را در رمان اسپارتاکوس نشان داده است. اینکتاب چهارمین عنوان از هفتگانه کارآگاه ماسوتو است. او در فرازهایی از اینداستان شبیه به همان کارآگاه هری کالاهانی میشود که کلینت ایستوود در سری فیلمهای هری کثیف به او عینت و جان بخشید.
اینکتاب هم با ۲۲۴ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۴۲ هزار تومان به چاپ رسیده است.
«استخری که دیگر نبود» هم توسط عهدیه قاسمی ترجمه شده که به گفته دبیر مجموعه «کتاب دلهره» چون نام اصلیاش دوپهلو و غیرقابل ترجمه به فارسی بوده، چنین عنوانی برایش در نظر گرفته شده است. سرعت بالای حوادث و ضرباهنگ بالای آنها از جمله ویژگیهای نثر اینداستان است. هاوارد فاست در اینکتاب با خلق شخصیتهای فرعی در کنار شخصیت اصلی کارآگاه قصه، با رویکرد روانشناسانه، جامعه آمریکا را کند و کاو کرده و نژادپرستی را در اینکشور به انتقاد گرفته است.
سرمایهسالاری، سوءاستفاده از قدرت، نژادپرستی، بوروکراسی و ... از جمله مواردی هستند که فاست در اینکتاب خود، در کنار انتقاد از روح مککارتیسم آمریکایی از آنها انتقاد کرده است.
در بخشی از اینکتاب میخوانیم:
«ازت میخوام که این عکس رو بکشی اما میخوام که سی سال سنش رو بالا ببری. باید بهت بگم که وزنش زیاد نشده. شرایط جسمانی خوبی داره. فکر میکنی میتونی این کار رو انجام بدی؟»
«سعیم رو میکنم. عکس دیگهای ندارید؟»
«فقط همی رو داریم و این که یک ساعت و نیم زمان داری. کافیه؟»
«تقریبا.»
ماسوتو گفت، «یه چیز دیگه. میشه برای کشیدنش از چیزی استفاده کنی که بشه پاکش کرد و تغییرش داد؟»
«حتما. با زغال میکشم و با پاککن خمیری درستش کنیم.»
با کنجکاوی به ماسوتو نگاه کرد و گفت: «راستی نمیخوای بگی که دقیقا دارم چی کار میکنم؟»
«خوب داری کاری میکنی که تعداد کمی از مردها حاضرند این کار رو بکنند، یک ساعته سی سال سنت اینور اونور میشه و بعدش قراره بریم پیش یه جراح پلاستیک.»
«بله، اونجا جواب سوالم رو میگیرم.»
اینکتاب هم با ۲۰۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۳۹ هزار تومان منتشر شده است.
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