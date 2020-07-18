جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ افزایش قیمت یورو و پوند

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز (شنبه بیست و هشتم تیرماه ۹۹) بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۴۴ ریال به قیمت ۵۲ هزار و ۷۹۰ ریال و هر یورو نیز با رشد ۸۲ ریال به قیمت ۴۷ هزار ۹۹۷ ریال اعلام شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۴ هزار و ۷۴۹ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۴۰ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۲۰ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۴۴۷ ریال، روپیه هند ۵۶۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۶ هزار و ۵۸۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۵ هزار و ۱۱۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۳۶ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال و دلار کانادا ۳۰ هزار و ۹۲۵ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۵۷۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۵۱۸ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۱۲۴ ریال، روبل روسیه ۵۸۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۹ هزار و ۳۷۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۲ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۲۱۰ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۵۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۶۰ ریال، کیات میانمار ۳۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۸۷۱ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۰۴ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۴۲ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۷ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۲ هزار ۶۶۷ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۸۵۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۸۹۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ یال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۱۴۳ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۷۰۲ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۸۴۰ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار ۵۷۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۵ هزار و ۸۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.