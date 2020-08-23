به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران از افتتاح ۹ پروژه ورزشی در لرستان با اعتبار بالغ بر ۹۵ میلیارد ریال همزمان با هفته دولت خبر داد.

وی گفت: این پروژه‌های ورزشی شامل احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال، زمین چمن طبیعی و پیست تارتان مجموعه ورزشی شهید ارسلان گودرزی شهرستان الیگودرز، احداث دیواره صخره نوردی در شهرستان الیگودرز، احداث سه زمین چمن مصنوعی در روستاهای «جهان آباد»، «جعفر آباد، و «ونایی» شهرستان بروجرد، زمین چمن مصنوعی بخش زاغه شهرستان خرم آباد و زمین فوتبال مجموعه ورزشی شهید ارکیا شهرستان سلسله هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان همچنین از تجهیز ۳۰ خانه ورزش روستایی در ۱۱ شهرستان استان در راستای توسعه ورزش در مناطق روستایی خبر داد و گفت: این طرح‌ها در زیربنایی به مساحت ۲۸ هزار و ۲۰۰ متر مربع با اعتبار ۹۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، ملی و شرکت ملی نفت در استان به بهره برداری می رسند.