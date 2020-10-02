مواد خوراکی مفید در پیشگیری از سرطان روده

به گزارش خبرنگار مهر، تیمی از محققان بین المللی به سرپرستی دانشگاه دیژون بورگوین فرانسه حدود ۸۰ مطالعه را در مورد نحوه تأثیر رژیم غذایی و برخی داروها بر ریسک سرطان روده بررسی کردند. این مطالعات مربوط به سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ بودند.

نتایج نشان داد در بین داروها، آسپرین (از گروه NSAIDها) ۱۴ تا ۲۹ درصد خطر ابتلا به سرطان روده را کاهش می‌دهد.

مصرف NSAIDها به مدت بیش از ۵ سال با کاهش ۲۶ تا ۴۳ درصدی این بیماری مرتبط بود.

همچنین مصرف اسیدفولیک (ویتامین B) تا ۱۵ درصد از خطر ابتلا به این بیماری می کاهد.

به همین ترتیب مصرف محصولات لبنی ریسک سرطان روده را ۱۳ تا ۱۹ درصد کاهش می‌دهد.

مصرف فیبر با کاهش ۲۲ تا ۴۳ درصدی این ریسک و مصرف میوه و سبزیجات با کاهش ۵۲ درصدی ریسک این بیماری مرتبط است.

طبق این بررسی‌ها، هیچ مدرکی مبنی بر مفید بودن ویتامین‌های E، C، مولتی ویتامین‌ها، بتاکاروتن یا سلنیوم در محافظت در مقابل سرطان روده یافت نشد.

تاثیر چای، سیر یا پیاز، ویتامین D به تنهایی یا همراه با کلسیم، قهوه و کافئین، ماهی و اُمگا ۳ در پیشگیری از بیماری ضعیف یا نامعلوم بود. همچنین یافته‌های کافی هم در مورد تاثیر ویتامین A و ویتامین‌های B هم یافت نشد.

از سوی دیگر مشخص شد مصرف گوشت، بخصوص گوشت قرمز و فرآوری شده، با افزایش ۱۲ تا ۲۱ درصدی ریسک سرطان روده مرتبط بود.

مصرف مشروبات الکلی هم خطر ابتلا به این بیماری را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

در مجموع محققان معتقدند مواد غذایی و برخی داروها تاثیر حفاظتی کمی در پیشگیری از سرطان روده دارند.

پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، سالانه بیش از ۲.۲ میلیون مورد جدید ابتلا به سرطان روده و ۱.۱ میلیون مرگ ناشی از این بیماری رخ دهد.