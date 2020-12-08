الهامی در آستانه بازگشت به تراکتور تبریز/ محرومیت مانع بزرگ نشد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتور تبریز پس از تصمیم به برکناری علیرضا منصوریان از سرمربیگری این تیم مذاکره با ساکت الهامی را نهایی کرد تا سرمربی فصل گذشته این تیم که توانست سرخپوشان تبریزی را به قهرمانی در جام حذفی برساند به جایگاه خود بازگرداند.

محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور تبریز که از عملکرد فنی تیمش راضی نبود در روزهای حضور خود در استانبول ترکیه خواهان توافق عباس الیاسی رئیس هیات مدیره باشگاه با منصوریان بر سر جدایی‌اش شد که این اتفاق رخ داد.

زنوزی نیز بلافاصله خواهان عقد قرارداد با الهامی شد تا وی با وجود ادامه محرومیت خود به دلیل رفتارهایش در فینال جام حذفی به توافق با تراکتوری‌ها برسد.

او که دو ماه و ۲۰ روز از دوران محرومیت خود را پشت سر گذاشته است طبق حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با محرومیت ۶ ماهه روبروست. با این حال در جزئیات حکم محرومیت وی اعلام شده است: طبق ماده ۵۵ مقررات انضباطی به مدت ۶ ماه از همراهی تیم خود محروم شد (با توضیح اینکه سه ماه آن به مدت یکسال تعلیق می‌گردد) و باید ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

از این رو الهامی پس از دیدار دربی تبریز می‌تواند روی نیمکت تراکتور نشسته و این تیم را هدایت کند.

همچنین هیات مدیره تراکتور خواهان حضور مجتبی سرآسیابی سرمربی فصل گذشته شهرخودرو در کادر فنی تراکتور تبریز است تا بتواند به الهامی کمک کند. وی هنوز پاسخ نهایی خود را به مسئولان تراکتور اعلام نکرده است اما احتمال همکاری‌اش با تراکتور بسیار قوی است.

قرارداد الهامی با تراکتور در صورت تاییدیه فدراسیون فوتبال به مسئولان این باشگاه امضا می‌شود تا وی هدایت نماینده فوتبال باشگاههای ایران در لیگ قهرمانان فصل آینده را به عنوان قهرمان جام حذفی بر عهده بگیرد.