تزریق واکسن کشندگی کرونا را کاهش می دهد/دانشجویان واکسینه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری صبح چهارشنبه در بازدید از روند واکسیناسیون کرونا در شهرستان بابل اظهار داشت: با توجه به این‌که با ارائه پارت جدید واکسن به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، ۵۰ درصد باقی مانده از کادر بهداشت و درمان و بیماران خاص واکسیناسیون خواهند شد و از سوی وزیر بهداشت تاکید بر سرعت در انجام این واکسیناسیون است.

وی با بیان این‌که در ابتدای ورود به دانشگاه علوم پزشکی بابل نشستی را با حضور رئیس و معاونان درمان و بهداشت و فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه برگزار کردیم، خاطر نشان کرد: در این نشست در ارائه گزارشی دقیق، در جریان روند بیماری در این استان، نحوه واکسیناسیون و چگونگی پذیرش و درمان بیماران کرونایی قرار گرفتیم. نقطه قوت عزیزان ما در این دانشگاه به کار گیری مراکز درمانی سرپایی است به نحوی که این امر بهبود ظرفیت پذیرش بیمار را به دنبال داشته است.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: استفاده از این مراکز موجب شده است ظرفیت بستری برای بیماران بدحال کرونایی ذخیره شود و بیمارانی که شرایط بهتری داشته‌اند به صورت سرپایی ویزیت شده و داروهای خود را دریافت کنند و تحت پوشش خدمات درمانی قرار گیرند.

نسبت افراد فوت شده به بستری در دانشگاه علوم پزشکی بابل زیر ۱۰ درصد است

لاری نسبت، تعداد افراد فوت شده به بستری را در فضای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی بابل بسیار خوب عنوان کرد و ابراز داشت: این نسبت زیر ۱۰ درصد بوده است که این موفقیت در حوزه واکسیناسیون نیز بر اساس آن چیزی که انتظار داشته‌ایم، رخ داده است. به احتمال بسیار قوی تا پنج‌شنبه پیش رو گروه‌های باقی مانده از جمله کادر بهداشت و درمان و بیماران خاص در این دانشگاه نیز واکسینه خواهند شد.

دانشجویان حاضر در مراکز درمانی جزو اولویت‌های واکسیناسیون در پارت جدید هستند

ناظر عالی وزیر بهداشت در اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در استان‌های شمالی، دانشجویان حاضر در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل را نیز جز گروه‌هایی که در پارت جدید واکسن مورد واکسیناسیون قرار خواهند گرفت، دانست.

سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص شرایط کنونی کشور در پیک چهارم کرونا، ابراز داشت: در استان مازندران و به تبع آن شهرستان بابل، مشکل اساسی نزدیکی زمان دو پیک سوم و چهارم بود که فاصله کوتاه این دو موج، فرصتی به مدیریت بیماری نداد، اما به لطف خدا اکنون شرایط تحت کنترل است.

وی گفت: مردم به خوبی طی یک ماه گذشته این نکته را لمس کردند که زمانی که عادی انگاری در کشور صورت می‌گیرد، سرعت ابتلاء به ویروس کرونا چندین برابر می‌شود.

مردم مراقب اجتماعات خانوادگی خود به دلیل شدت بالای سرایت ویروس انگلیسی باشند

لاری به ویروس جهش یافته انگلیسی اشاره کرد و افزود: این ویروس اکنون در کشور گسترش پیدا کرده است و قدرت سرایت به شدت بالایی دارد و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل در گزارش خود اشاره کرد که در یک مجلس عروسی که تنها ۲۰ نفر مهمان داشته است، یک ناقل توانسته است ۱۷ نفر دیگر را مبتلا کند که این خطر در اجتماعات خانوادگی نیز وجود دارد که موجب ابتلای اکثر افراد خانواده می‌شود.

تزریق واکسن کشندگی کرونا را کاهش اما میزان سرایت بیماری را تغییری نخواهد داد

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که مردم باید دستورالعمل‌های بهداشتی را مانند روزهای ابتدایی ورود ویروس کرونا به کشور با همان حساسیت بالا رعایت کنند تا واکسیناسیون به درصد قابل توجهی برسد، خاطر نشان کرد: بر اساس تجارب کشورهایی که واکسیناسیون خود را به درصد قابل توجهی رسانده‌اند، نکته مهم دیگر این است که با تزریق واکسن، کشندگی بیماری کاهش خواهد یافت اما قدرت سرایت که همان میزان ابتلاء به بیماری را به دنبال دارد تغییری نخواهد کرد.

معاون وزیر بهداشت بر فاصله گذاری اجتماعی، شستشوی مرتب دست‌ها و استفاده از ماسک در درجه اول و قرار دادن صحیح ماسک بر روی صورت در وهله دوم تاکید کرد و گفت: در حال حاضر تعداد بیماران بستری به شدت افزایش یافته است و تعداد فوتی‌های ما در برخی استان‌ها نگران کننده است. مشاغل نیز تا حدی می‌توانند بسته بمانند زیرا فشارها اقتصادی زیاد است بنابراین مردم رعایت‌های خود را افزایش دهند تا از این شرایط نیز عبور کنیم.