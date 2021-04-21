اختلال در خواب با افزایش خطر مرگ زودهنگام مرتبط است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، برای اولین بار نتایج یک مطالعه نشان داده است که ارتباط واضحی بین تعداد دفعات و مدت زمان بیداری ناخودآگاه هنگام خواب شبانه و افزایش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و عروقی و مرگ به هر علتی، به ویژه در زنان وجود دارد.

مطالعه ۸۰۰۱ زن و مرد نشان داد زنانی که بیدارشدن ناخودآگاه را در طول شب و برای مدت زمان طولانی‌تری تجربه می‌کنند، تقریباً با دو برابر خطر مرگ در اثر بیماری‌های قلبی عروقی در طول متوسط بین ۶ تا ۱۱ سال بعد، روبرو هستند. این ارتباط در مردان کمتر مشخص بود و خطر مرگ قلبی عروقی آنها در مقایسه با جمعیت عمومی مردان کمی بیش از یک چهارم افزایش داشت.

بیدارشدن ناخودآگاه که به تحریک قشر مغز نیز معروف است، بخشی طبیعی از خواب است. این حالت خود به خود اتفاق می‌افتد و بخشی از توانایی بدن در پاسخ دادن به موقعیت‌های بالقوه خطرناک مانند سر و صدا یا انسداد تنفس است. درد، حرکات اندام، ضربه، دما و نور نیز می‌توانند محرک بروز این اتفاق باشند.

«دومینیک لینز»، سرپرست تیم تحقیق از مرکز پزشکی دانشگاه ماستریخت هلند، در این باره توضیح داد: «یکی از عوامل اصلی بیدارشدن های شبانه، آپنه خواب انسدادی هنگام توقف تنفس است و سیستم بیدارشدن باعث فعال شدن بدن ما برای تغییر وضعیت خواب ما و راه اندازی مجدد مجرای هوایی فوقانی می‌شود. دلیل دیگر بیدارشدن می‌تواند "آلودگی صوتی" توسط مثلاً صدای هواپیما در شب باشد. بسته به قدرت تحریک، فرد ممکن است آگاهانه از محیط آگاه شود. اما افراد صبح به دلیل تکه تکه شدن خواب شأن احساس خستگی و ضعف می‌کنند.»