مغفول ماندن ظرفیت ۱۳ میلیون تنی بنادر انزلی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی شامگاه پنج شنبه در گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه در کشور تحریم داریم اما دچار خود تحریمی نیز هستیم، گفت: مهمترین موانع پیش روی تولید کنندگان سودهای بانکی بالا و سرمایه در گردش است که باید برطرف شود.

وی با اشاره به تلاش مجلس برای کمک به تولید کنندگان در حوزه تقنین و پاسخگو کردن دستگاه‌های متولی، بیان کرد: بخش تولید با اشتغال عجین است لذا به وزاری صمت و تعاون اعلام کردیم به صورت فوری اگر به قانون نیاز دارند به مجلس اعلام کنند تا به صورت دو فوریت موانع تولید را برطرف کنیم.

نماینده مردم انزلی در مجلس ادامه داد: در بخش‌هایی مثل فولاد که با ظرفیت ۵۵ درصد فعال است در سه سال گذشته ۲۶ هزار میلیارد سود دهی داشتیم در حالی که هر تن فولاد در بازار داخلی نسبت به بازار جهاتی قیمت بالاتری دارد و این موارد در مجلس در حال بررسی است.

دنیامالی با اشاره به ظرفیت بالای دریای خزر در حوزه بنادر، گفت: در سال گذشته افزایش ۴۰۰ هزار تنی در بندرانزلی داشتیم که سر جمع به حدود دو میلیون تن رسیده است در حالی که ظرفیت این بندر و بندر کاسپین بالای ۱۵ میلیون تن است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت سوخت شناورهای ایرانی در مقایسه با کشورهای همسایه، دو برابر است، تصریح کرد: در نظر داریم که این موضوع را حل کنیم تا قیمت تمام شده کاهش یابد و از ظرفیت خزر بیشتر استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه آب شرب انزلی از استاندارد خوبی برخوردار است و تنها چند تغذیه چاهی داریم که باید از مدار خارج شود، افزود: در بخش فاضلاب با توجه به کمبود اعتبارات مشکلاتی وجود دارد و ۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل شبکه فاضلاب انزلی نیاز است و قرار است حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص یابد.

دنیامالی با اشاره به روند طرح جامع احیای تالاب انزلی، اضافه کرد: پسرفت آب دریای خزر باعث کاهش حجم تالاب شده و با خشکی مواجه هستیم از طرف دیگر سنبل آبی نیز معضلی است که دو دستگاه برای مبارزه و جمع آوری آن مسئولیت دارند.