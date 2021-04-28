به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز(چهارشنبه) در همایش مجازی «خلیج فارس خانه ماست» که در دانشگاه عالی دفاع ملی ملی برگزار شد، با تبریک ماه مبارک رمضان و میلاد امام حسن مجتبی(ع) و روز خلیج فارس طی سخنانی، اظهار داشت: امیدوارم شاهد خروج نیروهای فرامنطقه‌ای از خلیج فارس باشیم که برای همه ما یک جشن بزرگ خواهد بود.

قالیباف خلیج فارس را پاره تن همه ملت ایران دانست و گفت: خلیج‌فارس پاره تن ملت ایران است چرا که ملت ما جوانان و عزیزان خود را برای حفظ امنیت این منطقه تقدیم کردند و شهدای زیادی همچون شهید مهدوی در جنگ مستقیم با نیروهای نظامی آمریکا با ایران به شهادت رسیدند.

وی امنیت را مهمترین موضوع در زندگی همه افراد دانست و گفت: در همه فرهنگ‌ها و ادیان به موضوع اهمیت امنیت تاکید شده است که بسیاری فلسفه وجود حکومت‌ها را تامین امنیت دانستند. این امنیت زمانی از جایگاه بالایی برخوردار می‌شود که تامین امنیت یک منطقه مهم مانند خلیج فارس مطرح باشد.

رئیس مجلس حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای در خلیج فارس را موجب ایجاد ناامنی دانست و گفت: حضور کشورهای بیگانه مانند آمریکا خود باعث ناامنی شده است و اگر ما یک شکاف امنیتی میان شمال خلیج فارس و جنوب خلیج فارس مشاهده می‌کنیم تنها به دلیل حضور آمریکایی‌ها در منطقه جنوب خلیج فارس است، آنها آمده‌اند تا روندها را ایجاد و کنترل کرده و فرایندهایی را ایجاد کنند که منافع خودشان را تامین می‌کند به همین دلیل آنها مهمترین دلیل ناامنی در منطقه خلیج فارس هستند.

قالیباف خاطر نشان کرد: ایران قوی و توانمند در عمل نشان داد که هرگز اجازه نمی‌دهد دست آمریکا در شمال خلیج فارس حضور داشته باشد و جمهوری اسلامی ایران دست آنها را از شمال خلیج فارس قطع کرد.

وی افزود: کشورهای منطقه در کنار هم باید پای آنها را از منطقه قطع کنند و روزی خروج آنها از منطقه را جشن بگیریم.

رئیس مجلس ادامه داد: خودباوری یکی از مهمترین مسائل برای تامین امنیت خلیج‌فارس است. ما باید به ظرفیت‌ها، توان و جوانان خود ایمان داشته باشیم و با اتحاد و ایمان به مردم و قدرت ملی می‌توانیم خودمان منطقه را اداره کنیم.

قالیباف همگرایی را یکی دیگر از عوامل تامین کننده امنیت خلیج فارس دانست و گفت: یکی از دلایل حضور نیروهای بیگانه در منطقه برهم زدن و همگرایی میان کشورهاست. ما باید آگاهانه با این سیاست مخالفت کرده و از هرگونه واگرایی پرهیز کنیم. ملت‌های منطقه از لحاظ فرهنگی بسیار به هم نزدیک و مسلمان هستیم. باید دست از لجبازی برداریم و در کنار هم قرار گرفته تا این منطقه را برای پیشرفت آماده کنیم.

وی ادامه داد: عنصر سوم که می‌تواند امنیت خلیج فارس را به وجود بیاورد، بازدارندگی است. ما باید آنچنان قوی شویم که برهم‌زنندگان امنیت منطقه فرصت حضور در این منطقه را نداشته باشند. ما نیازمند یک الگوی امنیتی ویژه و بومی برای منطقه خلیج فارس هستیم و همه باور داشته باشیم که باید نیروهای فرامنطقه‌ای را از منطقه خود خارج کنیم و با یک مشارکت حداکثری و با یک تفاهم برای پیشرفت منطقه به هم کمک کنیم.

رئیس مجلس با اشاره به فایل صوتی منتشر شده از وزیر امور خارجه، گفت: تولید ابعاد مختلف امنیت ضامن تامین امنیت کشور ماست و کسانی که به هر بهانه‌ای دوگانگی قدرت میدانی و قدرت دیپلماسی را مطرح می کنند بدانند که این ضد منافع ملی، ضد تجارب بشری و ضد علم است و هیچ منطقی در آن نیست الا فرصت‌طلبی سیاسی.

وی با بیان اینکه همه ما می‌دانیم حاج قاسم عزیز ما هنرش این بود که برای کشور تولید قدرت کند گفت: ما روی حاج قاسم حساس هستیم چون او شاگرد مکتب حضرت امام رضوان الله بود. او سید الشهدای مدافعین حرم بود، حاج قاسم نماد مقاومت کشورهای اسلامی بود. او الگوی جوانان امروز جهان اسلام و آزادیخواهان بود. حاج قاسم قهرمان ملی ماست و ما حاضر نیستیم حتی یک خط کوچک بر سیمای درخشان این عزیز وارد شود و می‌دانیم که خداوند متعال مدافع خون شهداست.

قالیباف گفت: اگر در ماجرای شهادت شهید بهشتی در آغاز انقلاب و در مقابله با منافقین، اولین شهید را از دست دادیم و باعث شد منافقین در کشور رسوا و ریشه آنها کنده شود، ما مطمئن هستیم که خون شهید سلیمانی غرب‌گراها را در کشور رسوا خواهد کرد و ریشه آنها را خواهد کند و این سر و صداهایی که این روزها می‌شنوید نشانه روشنی از این اتفاق مهم است.