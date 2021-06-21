پیاده روی فضایی برای نصب پنل های خورشیدی جدید انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، ۲ فضانورد فرانسوی و آمریکایی یک پیاده روی فضایی ۶ ساعت و نیمه را برای نصب پنل‌های خورشیدی روی ایستگاه فضایی بین المللی تکمیل کردند.

تومان پسکه فضانورد فرانسوی حاضر در ایستگاه فضایی بین المللی در توئیتر خود نوشت: هر پیاده روی فضایی یک تلاش دسته جمعی است. من از بازگشت به ایستگاه همراه شین کیمبروگ (فضانورد ناسا) خوشحال هستم.

این دو فضانورد که از اواخر آوریل سال جاری در ایستگاه فضایی بین المللی اقامت دارند، در ساعت ۱۱:۴۲ به وقت گرینوویچ باتری داخلی لباس‌های فضانوردی شان را روشن و سپس دریچه ایستگاه را باز کردند تا مأموریت خود را انجام دهند.

آنها طی پیاده روی فضایی عملیات قرار دادن، نصب کردن و راه اندازی ۶ پنل خورشیدی نسل جدید را تکمیل کردند. این پنل‌های خورشیدیiROSA نام گرفته‌اند.

همچنین طی عملیات، دوربین‌های ایستگاه فضایی بین المللی از کل فعالیت‌های آنان فیلمبرداری کرد.

البته قرار است ۵ پنل خورشیدی دیگر نیز به نمونه‌های نصب شده، اضافه شوند. به این ترتیب انرژی دریافتی ایستگاه فضایی بین المللی ارتقا می‌یابد.

این پنل‌های ۱۹ متری همراه کپسول باری اسپیس ایکس در اوایل ماه ژوئن به ایستگاه فضایی بین المللی رسید.