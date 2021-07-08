۳۲ عنوان برنامه طی هفته عفاف و حجاب در گلستان اجرا خواهد شد

حجت الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با مهر اظهارکرد: به مناسبت هفته عفاف و حجاب ۳۲ عنوان برنامه شاخص با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در شهرستان‌های استان گلستان برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: این عنوان برنامه به منظور پاسداشت شهدای واقعه مسجد گوهرشاد و هفته عفاف و حجاب با مشارکت بانوان فرهیخته، تشکل های دینی، شبکه تبلیغ، نهضت پیشرفت بانوان و موسسات و مراکز قرآنی وفرهنگی و با راهبری حوزه امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: حفظ و تحقق گفتمان حجاب و عفاف، امنیت روانی جامعه، آرامش و تحکیم خانواده را فراهم می‌کند و دستاوردهای ارزشمندی برای تعالی و سلامت جامعه خواهد داشت.

دیلمی با اشاره به اینکه عفاف و حجاب به روز و یا هفته ای خاص تعلق ندارد، افزود: عفاف و حجاب امری مستمر و همیشگی و به همه روزها، ساعت ها و لحظات تعلق دارد چرا که ریشه و آفت بسیاری از آسیب های اجتماعی جامعه ای اسلامی ما در تفکر مقابله با ارزش ها به ویژه با محوریت عفاف و حجاب و تحکیم بنیان خانواده است.

وی با بیان گزارش اجمالی از عناوین برنامه های عفاف و حجاب در این هفته، گفت: برگزاری همایش عفاف و حجاب به صورت منطقه ای، جشنواره حجاب، اهدای بسته های فرهنگی و معنوی، کارگاه آموزشی، دیدار با خانواده شهدا، تولید محتوای مجازی، تقدیر از بانوان مروج گفتمان حجاب و عفاف، فضاسازی تبلیغی، غبارروبی مزار شهدا، پیاده روی، ایستگاه های عفاف و حجاب، نمایشگاه، مسابقه، بسته فرهنگی، پویش سخن، گفتمان دینی، تجلیل از کودکان و نوجوانان، تریبون آزاد و مناظره، منبر مجازی، کرسی تلاوت، محفل انس با قرآن، جشن، آموزش تخصصی برش و دوخت چادر در شبکه‌های اجتماعی، پرداختن به شبهات عفاف و حجاب و طرح مطالبه‌گری در حوزه عفاف و حجاب در فضای مجازی و غیره از عناوین اجرایی در این ایام خواهد بود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان، با اشاره به سیاست ها و برنامه های مستمر سازمان تبلیغات اسلامی گلستان در حوزه عفاف و حجاب گفت: بهره گیری دائمی از ظرفیت ۲۰۰ روحانی شبکه تبلیغی، گفتمان فرهیختگان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی و مشاوره چهره به چهره، کارگاه های تحکیم بنیان خانواده، نمایشگاه و فروشگاه دائمی عفاف و حجاب از خدمات موثر این اداره کل در حوزه ارتقای سطح عفاف و حجاب جامعه اسلامی در طول سال است.