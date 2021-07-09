۱۴ هزار تخت بیمارستانی به مراکز درمانی کشور اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی صبح جمعه در آئین افتتاح بیمارستان جامع تخصصی زنان دکتر مهزاد در ارومیه، افزود: همچنین در این دوره سخت، هزار و ۴۰۰ طرح بهداشتی، درمانی و رفاهی را در کشور به بهره برداری رسانده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه بیمارستان زنان دکتر مهزاد ارومیه یکی از مجهزترین بیمارستان‌های سطح کشور آن هم در حوزه بانوان است، اظهار کرد: در این مرکز درمانی ۳۱۰ تختخوابی، از کلیه امکانات تشخیصی، درمانی و پیشگیری بیماری‌های زنان استفاده شده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، اقدامات قابل توجهی در حوزه توسعه خدمات بهداشتی و درمانی به بانوان صورت گرفته که سبب کاهش مرگ و میر زنان بر اثر عوارض بارداری، زایمان و همچنین کاهش مرگ و میر نوزادان و کودکان شده است.

نمکی با اشاره به اینکه شاخص تخت‌های بیمارستانی در آذربایجان غربی از زیر یک مورد به ازای هر هزار نفر به حدود ۱.۶ تخت رسیده است، گفت: با اجرای کامل بیمارستان‌های نقده، اشنویه، پیرانشهر و شاهین‌دژ امیدواریم این رقم به نزدیک ۲ نیز برسد که رقم بسیار خوبی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز در این آئین گفت: طرح بیمارستان جامع زنان و زایمان دکتر مهزاد ارومیه در زمینی به وسعت ۳۰ هزار مترمربع و با زیربنای ۲۴ هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریال در هشت طبقه و با ۳۰۰ تخت بیمارستانی اجرا شد.

جواد آقازاده افزود: عملیات احداث بیمارستان جامع زنان و زایمان ارومیه از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و این بیمارستان دارای امکاناتی نظیر بخش تصویربرداری، رادیوگرافی، سونوگرافی، اورژانس، درمانگاه عمومی، درمانگاه تخصصی، مرکز تصویربرداری، ۹ اتاق عمل، ۱۵ تخت ویژه ICU، اتاق LDR، اتاق ایزوله، ۱۲ تخت NICU (مراقبت‌های ویژه نوزادان) و بخش‌های بستری است.

همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ساختمان در حال احداث ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه بازدید کرد و در جریان جزئیات ساخت این محل قرار گرفت.

سعید نمکی وزیر بهداشت در سفری یک روزه ضمن بازدید از طرح‌های در دست اجرای دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، برخی طرح‌ها نظیر بیمارستان مهزاد ارومیه را نیز افتتاح کرد.