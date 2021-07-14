گروه باج افزاری از اینترنت ناپدید شد

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از رویترز، وب سایت‌های گروه هکریREvil به طور ناگهانی غیر قابل دسترسی شده‌اند. به همین دلیل گمانه زنی‌هایی درباره آفلاین شدن این گروه به وجود آمده است.

این گروه باج افزاری تاکنون ده‌ها میلیون دلار باج در مقابل احیای سیستم‌های رایانه‌ای هک شده، دریافت کرده است. در هفته‌های اخیر نیز ادعا شد گروه مذکور حمله باج افزاری گسترده‌ای به ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ کسب و کار در سراسر جهان انجام داده است.

وب سایت‌های باج افزاری غیر قابل اعتماد هستند و مشخص نیست از دسترس خارج شدن سایت لحظه‌ای بوده یا هکرها ابزار خود را حذف کرده‌اند یا حتی فرد دیگری وب سایت آنها را از اینترنت حذف کرده است.

پرتال پرداخت این گروه وب سایتی حذف شده که در آن نام شرکت‌هایی که حاضر به پرداخت باج نبودند نیز آمده بود.

در این میان کاخ سفید از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.

البته ناپدید شدن این گروه چندان عجیب نیست. بسیاری از گروه‌های باج افزاری پس از فعالیت ناپدید می‌شوند و نام خود را تغییر می‌دهند.