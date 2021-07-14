وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه اصل ۶۰ قانون اساسی در جریان مذاکرات برجامی نقض شد، اظهار داشت: این اولین بار نیست که رئیس جمهور در مورد تصمیمات نمایندگان در مجلس شورای اسلامی فرافکنی میکند.
وی با اشاره به اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه برجام امری اجرایی است و مجلس نباید دخالت کند، افزود: پس از تصویب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها»، رئیس جمهور موضعگیری کرده و این قانون را، قانونی مضر خواند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس تاکید کرد: روحانی ادعای حقوقدان بودن دارد و حتماً به اصول قانون اساسی از جمله اصل تفکیک قوا واقف است، لذا باید بداند که مجلس شورای اسلامی اختیار و حق بررسی همه موافقتنامه ها و مقاوله نامههایی که بین دولت ایران و دولتهای خارجی بسته میشود، را دارد.
معاونان وزارت امور خارجه مکرراً به منافع قانون اقدام راهبردی در مذاکرات تاکید میکردند
جلالزاده اظهار داشت: طبق قانون اساسی مجلس هیچ محدودیتی برای بررسی و تصویب طرحها ندارد. نمایندگان مجلس با تصویب قانون اقدام راهبردی لغو تحریمها جاده یک طرفه برجام را که به نفع آمریکا و غربی بود، بست و دستان مذاکره کنندگان را در مذاکرات وین پر کرد.
وی با بیان اینکه اگر قانون اقدام راهبردی لغو تحریمها در مجلس به تصویب نرسیده بود، مذاکره کنندگان چیزی برای عرضه در میز مذاکرات وین نداشتند. گفت: در جلساتی که با معاونان وزارت امور خارجه و صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در شورای عالی امنیت ملی داشتیم به صورت مکرر به منافع این قانون در مذاکرات تأکید میکردند.
اصل ۶۰ قانون اساسی با ناتوانی دولت در تامین کالاهای اساسی لطمه خورد
نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه به نظر میرسد رئیس جمهور در موضعگیری پیرامون این قانون با وزارت امور خارجه هماهنگی نداشته است، گفت: اگر قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها نبود مذاکرات وین شکل نمیگرفت. یکی از پایههای مذاکرات وین این قانون بود.
جلالزاده تصریح کرد: رئیس جمهور باید بداند اصل ۶۰ قانون اساسی زمانی لطمه خورد که دولت دوازدهم نتوانست ابتداییترین نیازهای مردم را در تأمین بدون دغدغه کالاهای اساسی برآورده کند. اصل ۶۰ و ۱۱۳ قانون اساسی زمانی زیر پا گذاشته شد و آسیب دید که اقتصاد ما به مدت هشت سال شرطی و حل مشکلات کشور به تصمیمات اروپاییها موکول شد.
مجلسی که برجام را تصویب کرد، میتواند آن را اصلاح کند
وی گفت: چند سال دیگر باید منافع ملت و منافع اقتصادی کشور به منافع اروپاییها گره زده میشد. هر تصمیمی در مورد برجام، نرخ دلار را بالا و پایین کرده و وضعیت اقتصادی کشور را دچار مشکل میکند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: روحانی به جای اینکه در روزهای پایانی دولت خود به این مباحث فراقانونی پرداخته و فرافکنی کند، باید در راستای حل مشکلات مردم اقدام نماید. مردم نگران قطع آب و برق بوده و در تأمین کالاهای اساسی خود دچار مشکل هستند.
جلالزاده تصریح کرد: بی انصافی است که روحانی با علم به اینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها قانونی نافع بود، مردم را در مقابل مجلس و نمایندگان قرار دهد.
اظهارات «روحانی» برخلاف اصل تفکیک قوا است
وی افزود: همین مجلسی که برجام را به تصویب رسانده، اختیار قانونی دارد که به قانون اجرای برجام تبصره زده و آن را اصلاح کند تا منافع ملی استیفا شود.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اظهارات رئیسجمهور برخلاف قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است. رئیسجمهور به فکر حل مشکلات معیشتی مردم باشد و این دوره گذار و انتقال را به کام مردم تلخ نکند.
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