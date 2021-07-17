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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۰:۲۷

استاندار خوزستان:

خوزستان از نظر آب شرب مشکل دارد/ شاخص آبرسانی ۹۰ درصدی صحت ندارد

خوزستان از نظر آب شرب مشکل دارد/ شاخص آبرسانی ۹۰ درصدی صحت ندارد

اهواز- استاندار خوزستان با تأکید بر اینکه این استان از نظر آب شرب مشکل دارد، گفت: اینکه عنوان می‌شود در خوزستان شاخص آبرسانی ۹۰ درصد است از نظر ما قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شنبه‌شب در نشست هماهنگی دستگاه‌های اجرایی به منظور رفع کم‌آبی در خوزستان گفت: اینکه عنوان می‌شود که در این استان شاخص آب‌رسانی ۹۰ درصد است از نظر ما قابل قبول نیست چرا که در برخی مناطق لوله‌کشی آب انجام شده اما به دلایل مختلف از جمله خشک شدن چاه، فرسودگی شبکه و… این لوله‌کشی فاقد آب است.

وی افزود: حدود دو هفته پیش با معاون مناطق محروم و روستایی کشور جلسه‌ای برگزار و اعلام شده که این رقم ۹۰ درصد از نظر ما درست نیست و استان خوزستان از نظر آب شرب مشکل دارد؛ بنابراین باید این ملاک باشد که ببینیم چند درصد مردم خوزستان از آب شرب استفاده می‌کنند نه اینکه چقدر لوله‌کشی انجام شده است.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه امروز امام جمعه، علما، شیوخ، کارشناسان و اصحاب رسانه از وضعیت آب پشت سدها بازدید کردند، عنوان کرد: آبی که برای ما قابل برنامه‌ریزی باشد با احتساب دو میلیارد مترمکعب آب پاییزه حدود هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب محاسبه شده است.

سلیمانی دشتکی با بیان اینکه اکنون از این مقدار آب مورد نیاز به دلیل فشارهای زیاد در حال بهره‌برداری هستیم، افزود: برای بخش کشاورزی میزان سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده که بخشی از آن برای نیشکر و بخشی از آن برای کشت جایگزین – فصلی و یک قسمتی برای کشت تابستانه و یک قسمت نیز برای حق آبه محیط زیست است.

وی ادامه داد: مقدار چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدها می‌ماند که قسمتی برای آب شرب بوده و یک قسمت برای پایداری شرب که حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب می‌شود؛ همچنین یک قسمت برای بخش صنعت است که اگر همه آنها جمع بسته شوند بیش از آن عددی خواهند شد که در دسترس ما است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه مشکل عمده ما کشت‌های پر مصرف شلتوک است، گفت: اگر بنا باشد کشت شلتوک در دستور کار باشد برای احشام سنگین به ویژه گاومیش‌ها، کشاورزی جایگزین و دیگر بخش‌ها آبی نمی‌رسد؛ بنابراین از همه کشاورزان خوزستانی درخواست می‌شود که همکاری لازم را داشته باشند و از کشت شلتوک پرهیز کنند.

سلیمانی دشتکی با یادآوری اینکه در برخی از مناطق استان آب‌رسانی از طریق تانکر انجام می‌شود، اظهار کرد: در این راستا از مدیر ذی‌ربط درخواست شده که رقم مورد نیاز را برای این کار اعلام کند که بر اساس اعلام این مدیر حدود سه میلیارد تومان برای این بخش اختصاص یافته و تاکید شده که هر میزان بیش از این مورد نیاز است حتماً تأمین می‌شود تا هیچ گونه مشکلی در این بخش صورت نگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست، پس از مذاکره با نماینده ستاد اجرایی فرمان امام مقرر شد که مبلغ ۵۵ میلیارد تومان برای حل مشکلات تنش آبی و آب‌رسانی در مناطق محروم و روستایی و تهیه تانکر آب‌رسانی توسط ستاد اجرایی فرمان امام اختصاص یابد که ۵۰ درصد از این رقم در روزهای آینده تخصیص خواهد یافت.

کد مطلب 5260158

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    نظرات

    • قدیره خنفرادی IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      6 0
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      آقای استاندار شما باید قبل وقوع فاجعه وازبین رفتن حیوانات زبان بسته می گفتید نه الان شما در مقابل مردن این حیوانات در پیشگاه خدا مقصر هستید
    • IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      4 0
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      مسئولین خوزستان بایدعزل شوندچون برای خورستان کاری انجام میدهند
    • IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      1 0
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      اینها چشمه های رودهای دایمی را منحرف کردند و رودها را از دایمی به فصلی تغییر دادند
    • لطفا این استاندار خوزستان عزل شود چون قبل هر مش IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      2 0
      پاسخ
      سلام لطفا این استاندار را برکنار کنید چون قبل هر مشکلی وکشتن اشخاص بیگناه برای مطالبه حق مسلمشون باید کاری میکرد نه الان ک همه دام ها حروم شدن وزمینها خشک مثلا چکار مفیدی درحق خوزستان کردن همه پروژه ناتمام هیچکی هم دفاع نمکنه از این مردم شهید پرور مظلوم واقعا ک لطف کردین درحقمو
    • IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
      2 0
      پاسخ
      از خود مردم خوزستان باید استاندار و بقیه مسؤلین انتخاب شوند تا دلسوزانه تر به فکر خوزستان باشند
    • عدالت طلب IR ۲۰:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
      1 0
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      با سلام.استاندار باید عزل بشه.خیلی بی لیاقته.کل استان از دامپروری و کشاورزی بدلیل قطع کلی آب از سرشاخه های کارون و دز از بین رفتن.خدا ازشون نگذره.وسلام
    • شیدا IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
      1 0
      پاسخ
      خیلی حرف دارم ولی در یک جمله خلاصه میکنم کسی دلسوزه که از خود مردم خوزستان باشه، ایشون خوزستانی و برای این استان دل نمی سوزونه . کاشکی این یکی لااقل از شب قبل برنامه ریزی داشت نه اینکه شب بخوابه صبح بیدار بشه بفهمه آب رو دادن جای دیگه.
    • خوزستانی IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۹
      1 0
      پاسخ
      این استاندار باید عزل شود ما یک استاندار خوزستانی میخوایم کسی که دلسوز استانش باشه.

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