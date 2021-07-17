خوزستان از نظر آب شرب مشکل دارد/ شاخص آبرسانی ۹۰ درصدی صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شنبه‌شب در نشست هماهنگی دستگاه‌های اجرایی به منظور رفع کم‌آبی در خوزستان گفت: اینکه عنوان می‌شود که در این استان شاخص آب‌رسانی ۹۰ درصد است از نظر ما قابل قبول نیست چرا که در برخی مناطق لوله‌کشی آب انجام شده اما به دلایل مختلف از جمله خشک شدن چاه، فرسودگی شبکه و… این لوله‌کشی فاقد آب است.

وی افزود: حدود دو هفته پیش با معاون مناطق محروم و روستایی کشور جلسه‌ای برگزار و اعلام شده که این رقم ۹۰ درصد از نظر ما درست نیست و استان خوزستان از نظر آب شرب مشکل دارد؛ بنابراین باید این ملاک باشد که ببینیم چند درصد مردم خوزستان از آب شرب استفاده می‌کنند نه اینکه چقدر لوله‌کشی انجام شده است.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه امروز امام جمعه، علما، شیوخ، کارشناسان و اصحاب رسانه از وضعیت آب پشت سدها بازدید کردند، عنوان کرد: آبی که برای ما قابل برنامه‌ریزی باشد با احتساب دو میلیارد مترمکعب آب پاییزه حدود هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب محاسبه شده است.

سلیمانی دشتکی با بیان اینکه اکنون از این مقدار آب مورد نیاز به دلیل فشارهای زیاد در حال بهره‌برداری هستیم، افزود: برای بخش کشاورزی میزان سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده که بخشی از آن برای نیشکر و بخشی از آن برای کشت جایگزین – فصلی و یک قسمتی برای کشت تابستانه و یک قسمت نیز برای حق آبه محیط زیست است.

وی ادامه داد: مقدار چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدها می‌ماند که قسمتی برای آب شرب بوده و یک قسمت برای پایداری شرب که حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب می‌شود؛ همچنین یک قسمت برای بخش صنعت است که اگر همه آنها جمع بسته شوند بیش از آن عددی خواهند شد که در دسترس ما است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه مشکل عمده ما کشت‌های پر مصرف شلتوک است، گفت: اگر بنا باشد کشت شلتوک در دستور کار باشد برای احشام سنگین به ویژه گاومیش‌ها، کشاورزی جایگزین و دیگر بخش‌ها آبی نمی‌رسد؛ بنابراین از همه کشاورزان خوزستانی درخواست می‌شود که همکاری لازم را داشته باشند و از کشت شلتوک پرهیز کنند.

سلیمانی دشتکی با یادآوری اینکه در برخی از مناطق استان آب‌رسانی از طریق تانکر انجام می‌شود، اظهار کرد: در این راستا از مدیر ذی‌ربط درخواست شده که رقم مورد نیاز را برای این کار اعلام کند که بر اساس اعلام این مدیر حدود سه میلیارد تومان برای این بخش اختصاص یافته و تاکید شده که هر میزان بیش از این مورد نیاز است حتماً تأمین می‌شود تا هیچ گونه مشکلی در این بخش صورت نگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست، پس از مذاکره با نماینده ستاد اجرایی فرمان امام مقرر شد که مبلغ ۵۵ میلیارد تومان برای حل مشکلات تنش آبی و آب‌رسانی در مناطق محروم و روستایی و تهیه تانکر آب‌رسانی توسط ستاد اجرایی فرمان امام اختصاص یابد که ۵۰ درصد از این رقم در روزهای آینده تخصیص خواهد یافت.