تداوم آسمان صاف و آفتابی همراه با وزش باد در اردبیل

سیاوش محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت نقشه‌های هواشناسی استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، از امروز تا اواخر هفته آینده با استقرار الگوی تابستانه در شمال غرب کشور و استان اردبیل، شرایط جوی پایدار خواهد بود.

وی آسمان استان در این مدت را غالباً صاف پیش بینی کرد و افزود: امشب نیز به دلیل نفوذ زبانه پرفشار سطح زمین آسمان نوار شرقی و مناطق مرکزی استان نیمه ابری تا ابری انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با اشاره به اینکه پدیده غالب طی روزهای آینده افزایش نسبی دما خواهد بود گفت: در این مدت وزش باد در ساعات بعدازظهر و عصر در مناطق شمالی و مرکزی استان هم پیش بینی می‌شود

محمدی به تولیدکنندگان استان به ویژه مرغداران و آبزی پروران توصیه کرد در برنامه ریزی فعالیت‌های خود کنترل دمای محیط کار را در نظر بگیرند.

وی در ادامه به کمینه و بیشینه دمای ثبت شده در ۲۴ ساعت گذشته در استان نیز اشاره کرد و گفت: گرم‌ترین نقطه استان در شهرستان بیله سوار با دمای ۲۳ درجه سانتی گراد بالای صفر و خنک‌ترین منطقه نیز در شهرستان سرعین با دمای ۱۶ درجه سانتی گراد بالای صفر به ثبت رسیده است.