زائران اربعین حسینی از مراجعه به مرز خسروی خودداری کنند

محمدرضا آمویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اعلام دولت عراق مرزهای چهارگانه ایران به سمت این کشور مسدود و هیچ زائری به صورت زمینی نمی‌تواند برای مراسم اربعین سفر کند.

وی افزود: برای مراسم اربعین حسینی سهمیه‌های محدودی به کشور اختصاص پیدا کرده است که آن هم زائران باید از طریق مسیر هوایی به عراق سفر کنند و هیچ سفری به صورت زمینی انجام نخواهد شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: از عموم شهروندان کرمانشاهی و هم‌وطنان تقاضا داریم با توجه به محدودیت‌های اعمال شده برای سفر به عراق و بسته بودن مرزها از جمله مرز خسروی از مراجعه به آنها خودداری کنند.

آمویی بیان کرد: از آن جایی که در هیچ شرایطی امکان سفر از طریق زمینی به عراق برای شرکت در مراسم اربعین وجود ندارد، در صورت مراجعه مردم این افراد بازگردانده خواهند شد.

وی با قدردانی از همکاری عموم مردم و زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برای خودداری از مراجعه به مرز خسروی، ابراز امیدواری کرد با بهبود وضعیت در سال آینده شاهد میزبانی کرمانشاه از زوار کربلا برای شرکت در مراسم اربعین باشیم.