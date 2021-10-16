درآمد هکرها در ۲۰۲۱/ پرداخت از طریق باج افزار رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این گزارش توسط واحد شبکه مجری جرایم مالی خزانه داری آمریکا (FinCEN) تهیه شده و با بررسی گزارش فعالیت‌های مشکوک مربوط به مؤسسات مالی، رشد قابل توجه باج‌های پرداخت شده در نیمه نخست ۲۰۲۱ را تحلیل کرده است. همچنین این گزارش با تحلیل تراکنش‌های بلاک چین مرتبط به کیف پول‌ها درآمد گروه‌های هکری را تخمین زده است.

این بررسی نشان داد از ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۱ میلادی گزارش‌هایی از تراکنش‌های مربوط به باج افزارها ثبت شده که حجم آن بالغ بر حدود ۵۹۰ میلیون دلار است. برخی از عجیب‌ترین تراکنش‌های ثبت شده در این گزارش مربوط به ۱۰ گروه هکری است که طی ۳ سال گذشته حدود ۵.۲ میلیارد دلار بیت کوین جابه جا کرده‌اند.

هرچند این رقم بسیار بزرگ به نظر می‌رسد اما احتمالاً حجم کل آن نیست. واحد شبکه مجری جرایم مالی خزانه داری آمریکا برای تنظیم این گزارش با بررسی کیف پول‌های مرتبط با پرداخت‌های انجام شده با ۱۰ برنامه بزرگ باج افزاری، تراکنش‌های خارجی آن را تحلیل کردند.

البته تعجبی ندارد که کسب و کار هکرهایی که از باج افزار استفاده می‌کنند در ۲۰۲۱ میلادی رشد کرده است. در سال جاری میلادی گروه‌های هکری با نفوذ به شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های خط لوله انتقال سوخت، بیمارستان‌ها، شرکت‌های بیمه و غیره از آنها اخاذی کردند.

گزارش جمع آوری شده نشان می‌دهد پرداخت باج سبب می‌شود هکرها برای یافتن طعمه‌های جدید تلاش کنند. در این میان دولت آمریکا سعی دارد با شیوه‌های مختلف این چرخه را متوقف کند. در همین راستا وزارت دادگستری آمریکا در حال ایجاد گروهی است که هدف آنها یافتن صرافی‌های رمزارزی است که تراکنش‌های مرتبط با جرایم را تسهیل می‌کنند.