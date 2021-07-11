مرتضی شایسته دبیر شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خروجی جلسه امروز یکشنبه ۲۰ تیرماه این شورا بیان کرد: در جلسه امروز مقرر شد فیلم سینمایی «قصه عشق پدرم» به کارگردانی محمدرضا ورزی و تهیهکنندگی محمدرضا شریفینیا از ۳۰ تیرماه به سینماها بیاید. همچنین فیلم سینمایی «مورچهخور» به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیهکنندگی کیان بابائیان از ۲۳ تیرماه به ترکیب اکران اضافه میشود.
وی افزود: در این جلسه مقرر شد فیلم سینمایی «پوست» ساخته برادران ارک و به تهیهکنندگی محمدرضا مصباح از ابتدای محرم روی پرده برود.
شایسته ادامه داد: با توجه به اینکه فروش فیلم سینمایی «دینامیت» ساخته مسعود اطیابی از یک میلیارد تومان عبور کرده است نامه این فیلم به سازمان سینمایی ارسال شد تا طبق وعده این سازمان به این فیلم یک میلیارد تومان تعلق بگیرد.
دبیر شورای صنفی نمایش در پایان تاکید کرد: به کلیه آثار سینمایی که از ۱۰ تیرماه اکران شدهاند اعلام میکنیم که اگر فروششان به دو میلیارد برسد، یک میلیارد تومان از وعدههای سازمان سینمایی تعلق میگیرد و اگر این فروش به پنج میلیارد برسد مجدداً یک و نیم میلیارد دیگر به آنها اختصاص پیدا میکند.
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